Трамп призвал лишить лицензии шоу «60 минут» после интервью с Зеленским

Американский президент обратил внимание, что за один день CBS News опубликовал два сюжета, посвященных американскому президенту, – об Украине и Гренландии. Он также напомнил о судебном иске к телеканалу на $10 млрд из-за интервью с бывшей вице-президентом США Камалой Харрис. В ноябре 2024 г. Трамп заявил, что телеканал ввел зрителей в заблуждение, показав две версии ответа Харрис на вопрос об Израиле и «Хамасе».