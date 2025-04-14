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Трамп призвал лишить лицензии шоу «60 минут» после интервью с Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он назвал «большой честью» подать в суд на указанные телеканалы. Трамп также выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит компаниям максимальные штрафы за их «незаконное» поведение.

«CBS вышел из-под контроля, и они должны заплатить за это большую цену», – написал Трамп.

Американский президент обратил внимание, что за один день CBS News опубликовал два сюжета, посвященных американскому президенту, – об Украине и Гренландии. Он также напомнил о судебном иске к телеканалу на $10 млрд из-за интервью с бывшей вице-президентом США Камалой Харрис. В ноябре 2024 г. Трамп заявил, что телеканал ввел зрителей в заблуждение, показав две версии ответа Харрис на вопрос об Израиле и «Хамасе».

13 апреля CBS News опубликовало 60-минутное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что Трамп должен быть на стороне постсоветской республики в конфликте с Россией. По мнению украинского лидера,в США «преобладают российские нарративы». Зеленский отметил, что будет рад видеть Трампа на Украине, чтобы тот мог «понять, что здесь происходит», прежде, чем принимать какие-либо решения.

21 марта Трамп и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскритиковали газету The New York Times (NYT) за распространение ложной информации. Маск заявил, что материалы газеты являются чистейшей пропагандой, а Трамп назвал такие публикации позором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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