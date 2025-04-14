Трамп призвал лишить лицензии шоу «60 минут» после интервью с Зеленским
Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Он назвал «большой честью» подать в суд на указанные телеканалы. Трамп также выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит компаниям максимальные штрафы за их «незаконное» поведение.
«CBS вышел из-под контроля, и они должны заплатить за это большую цену», – написал Трамп.
Американский президент обратил внимание, что за один день CBS News опубликовал два сюжета, посвященных американскому президенту, – об Украине и Гренландии. Он также напомнил о судебном иске к телеканалу на $10 млрд из-за интервью с бывшей вице-президентом США Камалой Харрис. В ноябре 2024 г. Трамп заявил, что телеканал ввел зрителей в заблуждение, показав две версии ответа Харрис на вопрос об Израиле и «Хамасе».
13 апреля CBS News опубликовало 60-минутное интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заявил, что Трамп должен быть на стороне постсоветской республики в конфликте с Россией. По мнению украинского лидера,в США «преобладают российские нарративы». Зеленский отметил, что будет рад видеть Трампа на Украине, чтобы тот мог «понять, что здесь происходит», прежде, чем принимать какие-либо решения.
21 марта Трамп и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск раскритиковали газету The New York Times (NYT) за распространение ложной информации. Маск заявил, что материалы газеты являются чистейшей пропагандой, а Трамп назвал такие публикации позором.