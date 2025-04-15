Вэнс заявил о нехватке вооружения у Евросоюза для собственной безопасности
Вопрос безопасности является «слепым пятном» стран Европейского союза (ЕС), заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd.
По мнению Вэнса, большинство стран Евросоюза не могут обеспечить собственную безопасность, поскольку они не располагают необходимыми вооруженными силами. Он заявил, что на протяжении всей его жизни этот вопрос субсидировался со стороны США. Вице-президент подчеркнул, что исключениями являются Великобритания, Франция и Польша, но они «лишь подтверждают правило».
«Европейские лидеры недостаточно инвестировали в область безопасности, и это должно измениться», – сказал он.
По мнению Вэнса, сокращение зависимости стран ЕС от США будет выгодно обеим сторонам.
13 марта агентство Bloomberg писало, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность. Для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 до $720 млрд. Аналитики Bloomberg отмечали, что европейским государствам необходимо не менее $200 млрд только на закупку бронетехники и авиации у крупнейших производителей, включая BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics.