Вэнс заявил о нехватке вооружения у Евросоюза для собственной безопасности

По мнению Вэнса, большинство стран Евросоюза не могут обеспечить собственную безопасность, поскольку они не располагают необходимыми вооруженными силами. Он заявил, что на протяжении всей его жизни этот вопрос субсидировался со стороны США. Вице-президент подчеркнул, что исключениями являются Великобритания, Франция и Польша, но они «лишь подтверждают правило».