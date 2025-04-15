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Вэнс заявил о нехватке вооружения у Евросоюза для собственной безопасности

Ведомости

Вопрос безопасности является «слепым пятном» стран Европейского союза (ЕС), заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для интернет-портала UnHerd.

По мнению Вэнса, большинство стран Евросоюза не могут обеспечить собственную безопасность, поскольку они не располагают необходимыми вооруженными силами. Он заявил, что на протяжении всей его жизни этот вопрос субсидировался со стороны США. Вице-президент подчеркнул, что исключениями являются Великобритания, Франция и Польша, но они «лишь подтверждают правило».

«Европейские лидеры недостаточно инвестировали в область безопасности, и это должно измениться», – сказал он.

По мнению Вэнса, сокращение зависимости стран ЕС от США будет выгодно обеим сторонам.

13 марта агентство Bloomberg писало, что европейским членам НАТО потребуются десятилетия, чтобы модернизировать свою оборонную промышленность. Для укрепления оборонного потенциала континента странам альянса придется увеличить ежегодные инвестиции на сумму от $340 до $720 млрд. Аналитики Bloomberg отмечали, что европейским государствам необходимо не менее $200 млрд только на закупку бронетехники и авиации у крупнейших производителей, включая BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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