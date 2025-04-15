Нарышкин пригрозил ответить НАТО в случае агрессии против Союзного государства
Страны-провокаторы – Польша и государства Прибалтики – первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
«В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», – сказал Нарышкин.
Глава СВР ранее неоднократно заявлял, что угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется. В частности, в июле 2023 г. Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что у Варшавы «усиливается настрой» на размещение войск на западе Украины.
В июне прошлого года Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщало агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо. Действующий на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не против финансирования из бюджета ЕС постройки этого сооружения.