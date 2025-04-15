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Нарышкин пригрозил ответить НАТО в случае агрессии против Союзного государства

Ведомости

Страны-провокаторы – Польша и государства Прибалтики – первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«В случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран», – сказал Нарышкин.

Глава СВР ранее неоднократно заявлял, что угроза России со стороны Польши и Прибалтики сохраняется. В частности, в июле 2023 г. Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что у Варшавы «усиливается настрой» на размещение войск на западе Украины.

В июне прошлого года Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщало агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо. Действующий на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не против финансирования из бюджета ЕС постройки этого сооружения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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