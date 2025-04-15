Нарышкин пригрозил ответить НАТО в случае агрессии против Союзного государства

В июне прошлого года Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский союз построить линию обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией, сообщало агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо. Действующий на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не против финансирования из бюджета ЕС постройки этого сооружения.