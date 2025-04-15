Bloomberg: учреждения Канады предостерегают сотрудников от поездок в США

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Мера коснулась и Канады, дополнительные тарифы для которой составили 25%. Позже Трамп приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая: пошлины для товаров из республики находятся на уровне 145%.