Bloomberg: учреждения Канады предостерегают сотрудников от поездок в США
Крупные канадские учреждения просят своих сотрудников воздержаться от поездок в США, пишет Bloomberg.
Одна из ведущих педиатрических исследовательских больниц Канады детская больница Восточного Онтарио (CHEO) рекомендует не ездить в США «в связи с обострением проблем и нестабильностью».
Пенсионный фонд Alberta Investment Management просит сотрудников прекратить необязательные командировки в США. Университет Ватерлоо в Онтарио и CHEO дают советы о том, как минимизировать информацию, к которой могут получить доступ пограничные агенты. Уточняется, что сотрудники таможни США имеют право проверять электронные устройства при въезде в США.
«Если поездка необходима, сотрудники CHEO должны выйти из больничных приложений, убедиться, что на ноутбуках нет конфиденциальной информации о пациентах, и менять пароли после любой проверки», – следует из служебной записки генерального директора CHEO Веры Этчес.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Мера коснулась и Канады, дополнительные тарифы для которой составили 25%. Позже Трамп приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая: пошлины для товаров из республики находятся на уровне 145%.
14 апреля канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада планирует вести переговоры по тарифам с США с позиции силы. Ожидается, что переговоры по тарифам с США начнутся в начале мая после досрочных парламентских выборов, которые пройдут 28 апреля.