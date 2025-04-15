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Bloomberg: учреждения Канады предостерегают сотрудников от поездок в США

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Крупные канадские учреждения просят своих сотрудников воздержаться от поездок в США, пишет Bloomberg.

Одна из ведущих педиатрических исследовательских больниц Канады детская больница Восточного Онтарио (CHEO) рекомендует не ездить в США «в связи с обострением проблем и нестабильностью».

Пенсионный фонд Alberta Investment Management просит сотрудников прекратить необязательные командировки в США. Университет Ватерлоо в Онтарио и CHEO дают советы о том, как минимизировать информацию, к которой могут получить доступ пограничные агенты. Уточняется, что сотрудники таможни США имеют право проверять электронные устройства при въезде в США.

«Если поездка необходима, сотрудники CHEO должны выйти из больничных приложений, убедиться, что на ноутбуках нет конфиденциальной информации о пациентах, и менять пароли после любой проверки», – следует из служебной записки генерального директора CHEO Веры Этчес.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Мера коснулась и Канады, дополнительные тарифы для которой составили 25%. Позже Трамп приостановил действие новых пошлин для всех стран, кроме Китая: пошлины для товаров из республики находятся на уровне 145%.

14 апреля канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада планирует вести переговоры по тарифам с США с позиции силы. Ожидается, что переговоры по тарифам с США начнутся в начале мая после досрочных парламентских выборов, которые пройдут 28 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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