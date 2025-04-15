Песков: четких очертаний соглашения с США пока нет
Четких очертаний какого-либо соглашения России и США пока нет, но есть политическая воля двигаться в его направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили о словах спецпосланника США Стива Уиткоффа, который упомянул в интервью Fox News приближающуюся сделку с Россией.
«Еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные содержательные контакты, которые имели место», – отметил пресс-секретарь российского лидера.
На вопрос о высказывании Уиткоффа о возможном налаживании взаимодействия держав через коммерческое сотрудничество Песков напомнил, что контакты с американской стороной проходили в закрытом режиме. По его словам, Кремль не хотел бы предавать публичности никакие детали раньше времени.
«Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, – это однозначно», – подчеркнул он.
14 апреля Уиткофф предположил в интервью Fox News, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». По его словам, стороны «пришли к решению». Спецпосланник США также считает, что изменить отношения между Россией и США можно посредством «некоторых очень интересных коммерческих возможностей», которые «обеспечат реальную стабильность в регионе».
Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она проходила в закрытом формате и продолжалась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.