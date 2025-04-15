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Песков: четких очертаний соглашения с США пока нет

Ведомости

Четких очертаний какого-либо соглашения России и США пока нет, но есть политическая воля двигаться в его направлении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля спросили о словах спецпосланника США Стива Уиткоффа, который упомянул в интервью Fox News приближающуюся сделку с Россией.

«Еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные содержательные контакты, которые имели место», – отметил пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос о высказывании Уиткоффа о возможном налаживании взаимодействия держав через коммерческое сотрудничество Песков напомнил, что контакты с американской стороной проходили в закрытом режиме. По его словам, Кремль не хотел бы предавать публичности никакие детали раньше времени.

«Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного экономического сотрудничества, и то, что это экономическое сотрудничество может играть серьезную стабилизирующую роль для всего мира, – это однозначно», – подчеркнул он.

14 апреля Уиткофф предположил в интервью Fox News, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». По его словам, стороны «пришли к решению». Спецпосланник США также считает, что изменить отношения между Россией и США можно посредством «некоторых очень интересных коммерческих возможностей», которые «обеспечат реальную стабильность в регионе».

Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она проходила в закрытом формате и продолжалась 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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