Песков: четких очертаний соглашения с США пока нет

14 апреля Уиткофф предположил в интервью Fox News, что «мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира». По его словам, стороны «пришли к решению». Спецпосланник США также считает, что изменить отношения между Россией и США можно посредством «некоторых очень интересных коммерческих возможностей», которые «обеспечат реальную стабильность в регионе».