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МИД РФ призвал Гутерриша прекратить скрывать преступления Киева

Ведомости

Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и секретариат организации прекратить заниматься дискредитацией нашей страны и сокрытием преступлений киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Гутерриша в связи с событиями в Сумах на Украине.

На сайте ООН сообщается, что Гутерриш раскритиковал якобы атаку Вооруженных сил (ВС) России по Сумам и призвал к установлению прочного режима прекращения огня. Генсек ООН подтвердил поддержку организации усилиям по достижению «справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который в полной мере будет обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН».

«В адрес России выдвигаются обвинения в нанесенном 13 апреля ракетном ударе, который якобы продолжает разрушительную череду подобных атак на украинские города. Такие оценки генсекретаря ООН вызывают лишь недоумение», – подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что с начала спецоперации ВС РФ «никогда не наносили, не наносят и не будут наносить умышленные удары по гражданскому населению». Цели армии РФ – только военные объекты, добавила она.

Насчет слов Гуттериша о сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины Захарова отметила, что он не упоминает право народов на самоопределение. Она назвала это новым свидетельством избирательного подхода генсека ООН к положениям устава Всемирной организации.

Минобороны сообщало, что 13 апреля российские военные нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Атака была совершена двумя ракетами «Искандер-М», В результате ликвидированы более 60 военнослужащих ВСУ. По данным оборонного ведомства, Киев намеренно размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в густонаселенных районах.

14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил «Коммерсанту», что на объекте, пораженном российским ударом в Сумах, проходила встреча украинских военачальников с представителями стран НАТО.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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