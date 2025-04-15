МИД РФ призвал Гутерриша прекратить скрывать преступления Киева

На сайте ООН сообщается, что Гутерриш раскритиковал якобы атаку Вооруженных сил (ВС) России по Сумам и призвал к установлению прочного режима прекращения огня. Генсек ООН подтвердил поддержку организации усилиям по достижению «справедливого, прочного и всеобъемлющего мира, который в полной мере будет обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН».