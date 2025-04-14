Лавров: в Сумах была «сходка» украинских военных с коллегами из НАТО

«Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят, – отметил он. – Все это знают. The New York Times недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования».