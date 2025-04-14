Лавров: в Сумах была «сходка» украинских военных с коллегами из НАТО

Лавров: в Сумах была «сходка» украинских военных с коллегами из НАТОВС РФ 13 апреля нанесли удар по месту их совещания, заявили в Минобороны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Сумах на объекте, пораженном российским ударом, проходила встреча украинских военачальников с представителями стран НАТО. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».
«Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят, – отметил он. – Все это знают. The New York Times недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования».
Министр подчеркнул, что нормы международного гуманитарного права категорически запрещают размещать военные объекты и вооружение в гражданской инфраструктуре. По его словам, еще во времена минских соглашений фиксировались многочисленные случаи размещения артиллерии и систем ПВО в жилых кварталах, рядом с детскими садами и магазинами.
По словам Лаврова, в интернете выложено немало роликов, на которых украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается.
По данным Минобороны, российские военные 13 апреля нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Он был совершен двумя ракетами «Искандер-М». В результате ликвидированы более 60 военнослужащих ВСУ. В военном ведомстве говорят, что Киев намеренно размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в густонаселенных районах.