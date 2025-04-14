ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах

ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в СумахВ Минобороны подчеркнули, что Киев продолжает использовать население как живой щит
Российские военные 13 апреля нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Об это сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве рассказали, что удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М». В результате были ликвидированы более 60 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ).
Киев размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенных районов. По информации Минобороны, таким образом украинская сторона использует население страны в качестве живого щита.
4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, сообщили в Минобороны.