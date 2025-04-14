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ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах

В Минобороны подчеркнули, что Киев продолжает использовать население как живой щит
Ведомости

Российские военные 13 апреля нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Об это сообщили в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве рассказали, что удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М». В результате были ликвидированы более 60 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ).

Киев размещает военные объекты и проводит мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенных районов. По информации Минобороны, таким образом украинская сторона использует население страны в качестве живого щита.

4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, сообщили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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