ВС России нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах

4 апреля Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники, сообщили в Минобороны.