ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ с западными инструкторами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В военном ведомстве рассказали, что удар был нанесен высокоточной ракетой примерно в 18:49 по мск. Совещание, по информации военных, проходило в ресторане в городе Кривой Рог.
«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники», – пояснили в Минобороны РФ.
4 апреля в военном ведомстве сообщали, что уже две недели ВСУ атакуют российские энергообъекты, игнорируя мораторий. Только за первые дни апреля несколько раз киевские беспилотники направлялись на газопровод и несколько энергообъектов, из-за чего люди оставались без электричества.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня обратила внимание на продолжающиеся удары Киевом по мирным жителям в РФ. По ее мнению, это демонстрирует, что в планы властей Украины не входит прекращение огня и мирное урегулирование конфликта.