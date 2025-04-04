ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ

4 апреля в военном ведомстве сообщали, что уже две недели ВСУ атакуют российские энергообъекты, игнорируя мораторий. Только за первые дни апреля несколько раз киевские беспилотники направлялись на газопровод и несколько энергообъектов, из-за чего люди оставались без электричества.