Минобороны: уже две недели ВСУ атакуют российские энергообъекты
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже более двух недель ежедневно атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на обязательства, публично принятые украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, 3 и 4 апреля украинские беспилотники атаковали газопровод в поселке городского типа Белая Березка в Брянской области. 4 апреля ВСУ также обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», в результате Климовский район остался без электричества.
18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский коллега предложил Москве и Киеву 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился и дал соответствующую команду. Военные Вооруженных сил РФ прекратили атаки на украинскую энергетику, но, как заявили в Минобороны, Киев продолжает наносить удары.