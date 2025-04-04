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Минобороны: уже две недели ВСУ атакуют российские энергообъекты

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже более двух недель ежедневно атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на обязательства, публично принятые украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 3 и 4 апреля украинские беспилотники атаковали газопровод в поселке городского типа Белая Березка в Брянской области. 4 апреля ВСУ также обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», в результате Климовский район остался без электричества.

Украинские беспилотники 4 апреля атаковали энергообъект в Новониколаевке филиала ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» и газопровод АО «Газпром газораспределение Тамбов» в Котовске.

18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский коллега предложил Москве и Киеву 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился и дал соответствующую команду. Военные Вооруженных сил РФ прекратили атаки на украинскую энергетику, но, как заявили в Минобороны, Киев продолжает наносить удары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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