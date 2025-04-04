Минобороны: уже две недели ВСУ атакуют российские энергообъекты

18 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский коллега предложил Москве и Киеву 30-дневный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился и дал соответствующую команду. Военные Вооруженных сил РФ прекратили атаки на украинскую энергетику, но, как заявили в Минобороны, Киев продолжает наносить удары.