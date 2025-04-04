Захарова обвинила Киев в отсутствии политической воли к миру
Украина, продолжая атаки на мирное население России, показывает, что в ее планы не входит прекращение огня и мирное урегулирование конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат привела ряд примеров, когда мирные люди гибли и получали раны из-за атак Киева. Так, 1 апреля на площади Победы в центре Горловки украинский дрон-камикадзе ударил по рейсовому автобусу. 16 человек при этом пострадали. Похожие случаи были в Белгородской и Херсонской областях.
Ночью 4 апреля в поселке Белая Березка Брянской области один человек погиб при ударе беспилотников ВСУ по жилому сектору.
«Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима [Владимира] Зеленского нет политической воли к миру», – пояснила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что атаками на приграничье РФ украинские военные стремятся уничтожить как можно больше россиян и посеять страх среди местного населения. Но Захарова уверена, что их усилия не увенчаются успехом.
4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) уже больше двух недель ежедневно атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, игнорируя мораторий. Только за последние два дня киевские БПЛА атаковали российский газопровод и несколько энергообъектов в разных регионах России.
2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявлял, что Россия по-прежнему соблюдает договоренность и не наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.