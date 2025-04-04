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Захарова обвинила Киев в отсутствии политической воли к миру

Ведомости

Украина, продолжая атаки на мирное население России, показывает, что в ее планы не входит прекращение огня и мирное урегулирование конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат привела ряд примеров, когда мирные люди гибли и получали раны из-за атак Киева. Так, 1 апреля на площади Победы в центре Горловки украинский дрон-камикадзе ударил по рейсовому автобусу. 16 человек при этом пострадали. Похожие случаи были в Белгородской и Херсонской областях.

Ночью 4 апреля в поселке Белая Березка Брянской области один человек погиб при ударе беспилотников ВСУ по жилому сектору.

«Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта. У режима [Владимира] Зеленского нет политической воли к миру», – пояснила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что атаками на приграничье РФ украинские военные стремятся уничтожить как можно больше россиян и посеять страх среди местного населения. Но Захарова уверена, что их усилия не увенчаются успехом.

4 апреля в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) уже больше двух недель ежедневно атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, игнорируя мораторий. Только за последние два дня киевские БПЛА атаковали российский газопровод и несколько энергообъектов в разных регионах России.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявлял, что Россия по-прежнему соблюдает договоренность и не наносит удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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