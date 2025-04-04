Захарова обвинила Киев в отсутствии политической воли к миру

Дипломат привела ряд примеров, когда мирные люди гибли и получали раны из-за атак Киева. Так, 1 апреля на площади Победы в центре Горловки украинский дрон-камикадзе ударил по рейсовому автобусу. 16 человек при этом пострадали. Похожие случаи были в Белгородской и Херсонской областях.