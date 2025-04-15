Мантуров встретился с президентом Индонезии в Джакарте
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в столице государства Джакарте. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества России и Индонезии в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
Мантуров прибыл в Индонезию с рабочим визитом, который приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В сообщении правительства РФ также говорится, что Субианто, в свою очередь, планирует посетить Россию в течение текущего года по приглашению главы государства Владимира Путина.
В феврале в рамках рабочего визита Индонезию посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он назвал переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином, которые тогда состоялись, обстоятельными и подробными. Обсуждение большей части вопросов привело к конкретным результатам «с цифрами, датами, контрактами, когда и какие контракты будут заключены и подписаны». Отдельно обсуждалась инвестиционная деятельность, касающаяся энергетики и опыта Индонезии по охране биоресурсов, уточнил секретарь Совбеза.