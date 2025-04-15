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Мантуров встретился с президентом Индонезии в Джакарте

Ведомости

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в столице государства Джакарте. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества России и Индонезии в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. 

Мантуров прибыл в Индонезию с рабочим визитом, который приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. В сообщении правительства РФ также говорится, что Субианто, в свою очередь, планирует посетить Россию в течение текущего года по приглашению главы государства Владимира Путина.

В феврале в рамках рабочего визита Индонезию посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он назвал переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином, которые тогда состоялись, обстоятельными и подробными. Обсуждение большей части вопросов привело к конкретным результатам «с цифрами, датами, контрактами, когда и какие контракты будут заключены и подписаны». Отдельно обсуждалась инвестиционная деятельность, касающаяся энергетики и опыта Индонезии по охране биоресурсов, уточнил секретарь Совбеза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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