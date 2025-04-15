Мантуров встретился с президентом Индонезии в Джакарте

В феврале в рамках рабочего визита Индонезию посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он назвал переговоры с министром обороны Индонезии Шафри Шамсуддином, которые тогда состоялись, обстоятельными и подробными. Обсуждение большей части вопросов привело к конкретным результатам «с цифрами, датами, контрактами, когда и какие контракты будут заключены и подписаны». Отдельно обсуждалась инвестиционная деятельность, касающаяся энергетики и опыта Индонезии по охране биоресурсов, уточнил секретарь Совбеза.