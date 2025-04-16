Урсула Фон дер Ляйен: Запада в привычном виде больше не существует
Запад в привычном всем представлении прекратил существование, мир трансформировался в сферу геополитики. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Zeit.
По ее словам, на сегодняшний день европейские «сети дружбы раскинулись по всему миру». Фон дер Ляйен назвала положительным эффектом свои «бесчисленные» переговоры с лидерами «по всему миру», которые, по ее словам, желают работать вместе с Европой над «новым порядком». Глава ЕК заявила, что все просят нарастить торговлю с Европой, и речь не только об экономических связях, но о введении «общих правил и предсказуемости».
На вопрос о том, означает ли прекращение существования привычного Запада окончательно прощание с США фон дер Ляйен ответила, что она – «большой друг» Америки и «убежденный трансатлантик». Глава ЕК выразила уверенность, что дружба между США и Европой будет сохранена.
11 апреля фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times, что Евросоюз готов установить пошлины против американских технологических компаний в случае провала переговоров с США по тарифам. По ее словам, ЕС рассчитывает в течение 90 дней прийти к «полностью сбалансированному» соглашению с Вашингтоном. Иначе Европа готова ввести собственные налоговые меры, включая налогообложение доходов от цифровой рекламы.