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Урсула Фон дер Ляйен: Запада в привычном виде больше не существует

Ведомости

Запад в привычном всем представлении прекратил существование, мир трансформировался в сферу геополитики. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Zeit.

По ее словам, на сегодняшний день европейские «сети дружбы раскинулись по всему миру». Фон дер Ляйен назвала положительным эффектом свои «бесчисленные» переговоры с лидерами «по всему миру», которые, по ее словам, желают работать вместе с Европой над «новым порядком». Глава ЕК заявила, что все просят нарастить торговлю с Европой, и речь не только об экономических связях, но о введении «общих правил и предсказуемости».

На вопрос о том, означает ли прекращение существования привычного Запада окончательно прощание с США фон дер Ляйен ответила, что она – «большой друг» Америки и «убежденный трансатлантик». Глава ЕК выразила уверенность, что дружба между США и Европой будет сохранена.

11 апреля фон дер Ляйен заявила в интервью Financial Times, что Евросоюз готов установить пошлины против американских технологических компаний в случае провала переговоров с США по тарифам. По ее словам, ЕС рассчитывает в течение 90 дней прийти к «полностью сбалансированному» соглашению с Вашингтоном. Иначе Европа готова ввести собственные налоговые меры, включая налогообложение доходов от цифровой рекламы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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