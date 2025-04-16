Урсула Фон дер Ляйен: Запада в привычном виде больше не существует

По ее словам, на сегодняшний день европейские «сети дружбы раскинулись по всему миру». Фон дер Ляйен назвала положительным эффектом свои «бесчисленные» переговоры с лидерами «по всему миру», которые, по ее словам, желают работать вместе с Европой над «новым порядком». Глава ЕК заявила, что все просят нарастить торговлю с Европой, и речь не только об экономических связях, но о введении «общих правил и предсказуемости».