ЕС может ввести налоги для крупных технологических компаний США
Евросоюз выразил готовность ввести пошлины в отношении американских технологических компаний в случае провала переговоров с США по тарифам, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.
Фон дер Ляйен отметила, что ЕС рассчитывает заключить с Вашингтоном «полностью сбалансированное» соглашение в течение 90 дней, на которые было приостановлено действие зеркальных пошлин президента США Дональда Трампа. В противном случае Европа готова ввести собственные налоговые меры, включая налогообложение доходов от цифровой рекламы, что может существенно затронуть американские IT-корпорации, в том числе Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и принадлежащий ей Facebook, а также Google.
По мнению фон дер Ляйен, в происходящих потрясениях на рынках акций и облигаций нет победителей, только проигравшие. По ее словам, текущая ситуация демонстрирует цену хаоса, а неопределенность, с которой приходится сталкиваться, обойдется дорого.
Согласно оценке ООН, торговые пошлины, вводимые США, могут привести к снижению мировой торговли на 3% к 2040 г. Ожидаются значительные изменения в структуре глобальной торговли: экспорт из Мексики может быть перенаправлен с рынков США, КНР, Европы и других стран Латинской Америки в Канаду, Бразилию и Индию.