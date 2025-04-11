ЕС может ввести налоги для крупных технологических компаний США

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС рассчитывает заключить с Вашингтоном «полностью сбалансированное» соглашение в течение 90 дней, на которые было приостановлено действие зеркальных пошлин президента США Дональда Трампа. В противном случае Европа готова ввести собственные налоговые меры, включая налогообложение доходов от цифровой рекламы, что может существенно затронуть американские IT-корпорации, в том числе Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и принадлежащий ей Facebook, а также Google.