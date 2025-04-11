Газета
Телеграм
/ Экономика

ЕС может ввести налоги для крупных технологических компаний США

Ведомости

Евросоюз выразил готовность ввести пошлины в отношении американских технологических компаний в случае провала переговоров с США по тарифам, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС рассчитывает заключить с Вашингтоном «полностью сбалансированное» соглашение в течение 90 дней, на которые было приостановлено действие зеркальных пошлин президента США Дональда Трампа. В противном случае Европа готова ввести собственные налоговые меры, включая налогообложение доходов от цифровой рекламы, что может существенно затронуть американские IT-корпорации, в том числе Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и принадлежащий ей Facebook, а также Google.

По мнению фон дер Ляйен, в происходящих потрясениях на рынках акций и облигаций нет победителей, только проигравшие. По ее словам, текущая ситуация демонстрирует цену хаоса, а неопределенность, с которой приходится сталкиваться, обойдется дорого.

Согласно оценке ООН, торговые пошлины, вводимые США, могут привести к снижению мировой торговли на 3% к 2040 г. Ожидаются значительные изменения в структуре глобальной торговли: экспорт из Мексики может быть перенаправлен с рынков США, КНР, Европы и других стран Латинской Америки в Канаду, Бразилию и Индию.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных