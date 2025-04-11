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ООН прогнозирует снижение мировой торговли на 3% на фоне торговых пошлин

Ведомости

Торговые пошлины, вводимые США, могут привести к снижению мировой торговли на 3% к 2040 г. Это следует из оценки Международного торгового центра (ITC, совместное агентство Всемирной торговой организации и ООН), передает ТАСС.

Аналитики ожидают значительных изменений в структуре глобальной торговли, заявила исполнительный директор ITC Памела Коук-Хэмилтон. Например, экспорт из Мексики может быть перенаправлен с рынков США, КНР, Европы и других стран Латинской Америки в Канаду, Бразилию и Индию.

Вьетнам, в свою очередь, может перенаправить экспортные потоки с США, Мексики и Китая на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Республики Корея.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Разный размер пошлин был установлен на товары из КНР (к 11 апреля достигли 145%), Тайваня (32%), Вьетнама (46%), Японии (24%), Индии (26%), Южной Кореи (25%), Камбоджи (49%), Израиля (17%) и др.

Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину. 9 апреля Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила в ходе отчета в Госдуме, что ЦБ будет учитывать при принятии решения о ключевой ставке «тектонические изменения в мировой торговле», вызванные взаимными пошлинами. Она назвала торговое противостояние «новым значительным риском», который регулятор будет учитывать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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