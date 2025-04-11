ООН прогнозирует снижение мировой торговли на 3% на фоне торговых пошлин

Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину. 9 апреля Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.