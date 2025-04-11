ООН прогнозирует снижение мировой торговли на 3% на фоне торговых пошлин
Торговые пошлины, вводимые США, могут привести к снижению мировой торговли на 3% к 2040 г. Это следует из оценки Международного торгового центра (ITC, совместное агентство Всемирной торговой организации и ООН), передает ТАСС.
Аналитики ожидают значительных изменений в структуре глобальной торговли, заявила исполнительный директор ITC Памела Коук-Хэмилтон. Например, экспорт из Мексики может быть перенаправлен с рынков США, КНР, Европы и других стран Латинской Америки в Канаду, Бразилию и Индию.
Вьетнам, в свою очередь, может перенаправить экспортные потоки с США, Мексики и Китая на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Республики Корея.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Разный размер пошлин был установлен на товары из КНР (к 11 апреля достигли 145%), Тайваня (32%), Вьетнама (46%), Японии (24%), Индии (26%), Южной Кореи (25%), Камбоджи (49%), Израиля (17%) и др.
Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину. 9 апреля Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила в ходе отчета в Госдуме, что ЦБ будет учитывать при принятии решения о ключевой ставке «тектонические изменения в мировой торговле», вызванные взаимными пошлинами. Она назвала торговое противостояние «новым значительным риском», который регулятор будет учитывать.