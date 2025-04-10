Эксперты оценили влияние глобальной тарифной войны на инфляцию в России

Эксперты оценили влияние глобальной тарифной войны на инфляцию в РоссииЭльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет учитывать изменения в мировой торговле при принятии решения о ставке
Банк России будет учитывать при принятии решения о ключевой ставке «тектонические изменения в мировой торговле», вызванные новыми взаимными пошлинами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора в Госдуме. Торговые конфликты «разворачиваются у нас на глазах», указала Набиуллина. «Пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», – подчеркнула глава ЦБ.
По ее словам, к снижению ключевой ставки Банк России будет подходить «осторожно». Нужно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчиво, отметила Набиуллина. Инфляция в России с 1 по 7 апреля составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, следует из свежих данных Росстата. В годовом выражении, по оценке Минэка, инфляция на 7 апреля составила 10,28%. Данные о ценах за март Росстат опубликует 11 апреля.