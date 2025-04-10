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Эксперты оценили влияние глобальной тарифной войны на инфляцию в России

Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет учитывать изменения в мировой торговле при принятии решения о ставке
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России будет учитывать при принятии решения о ключевой ставке «тектонические изменения в мировой торговле», вызванные новыми взаимными пошлинами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора в Госдуме. Торговые конфликты «разворачиваются у нас на глазах», указала Набиуллина. «Пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», – подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, к снижению ключевой ставки Банк России будет подходить «осторожно». Нужно убедиться, что нынешнее замедление темпа роста цен устойчиво, отметила Набиуллина. Инфляция в России с 1 по 7 апреля составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, следует из свежих данных Росстата. В годовом выражении, по оценке Минэка, инфляция на 7 апреля составила 10,28%. Данные о ценах за март Росстат опубликует 11 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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