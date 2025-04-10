Эксперты оценили влияние глобальной тарифной войны на инфляцию в России

Банк России будет учитывать при принятии решения о ключевой ставке «тектонические изменения в мировой торговле», вызванные новыми взаимными пошлинами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе отчета о работе регулятора в Госдуме. Торговые конфликты «разворачиваются у нас на глазах», указала Набиуллина. «Пока очень сложно судить о том, куда они приведут и мировую экономику и как отразятся на России. Это новый значительный риск, который мы должны учитывать», – подчеркнула глава ЦБ.