МИД Китая: США следует прекратить шантаж и угрозы и начать диалог
Вашингтону следует прекратить угрозы и шантаж в отношении Пекина и начать диалог на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды, если США действительно хотят решить проблемы с помощью переговоров, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости», – сказал Линь (цитата по «РИА Новости»).
2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из почти 200 стран. Против КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф, после чего Пекин заявил об ответных 34%-х пошлинах на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп нарастил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай увеличил до 125% ответные пошлины на импорт из США.
16 апреля на сайте Белого дома появилось сообщение о том, что Китаю грозит повышение тарифов на импорт в США на 245% в результате ответных мер. В этот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа хочет убедить более чем 70 государств экономически изолировать Китай в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров.