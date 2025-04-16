МИД Китая: США следует прекратить шантаж и угрозы и начать диалог

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из почти 200 стран. Против КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф, после чего Пекин заявил об ответных 34%-х пошлинах на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп нарастил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай увеличил до 125% ответные пошлины на импорт из США.