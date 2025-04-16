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МИД Китая: США следует прекратить шантаж и угрозы и начать диалог

Ведомости

Вашингтону следует прекратить угрозы и шантаж в отношении Пекина и начать диалог на основе равноправия, уважения и взаимной выгоды, если США действительно хотят решить проблемы с помощью переговоров, заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости», – сказал Линь (цитата по «РИА Новости»).

2 апреля Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из почти 200 стран. Против КНР был установлен дополнительный 34%-ный тариф, после чего Пекин заявил об ответных 34%-х пошлинах на весь американский импорт с 10 апреля. 8 апреля президент США увеличил пошлины для Китая до 104%, а КНР в ответ повысила тарифы на американские товары до 84%. После этого Трамп нарастил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай увеличил до 125% ответные пошлины на импорт из США.

16 апреля на сайте Белого дома появилось сообщение о том, что Китаю грозит повышение тарифов на импорт в США на 245% в результате ответных мер. В этот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа хочет убедить более чем 70 государств экономически изолировать Китай в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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