WSJ: Трамп хочет убедить 70 стран изолировать экономику КНР для отмены тарифов
Администрация президента США Дональда Трампа намерена убедить руководство более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным издания, чиновники США хотят попросить другие страны запретить Китаю перевозить товары через их территории, не позволять компаниям из КНР размещаться на их территориях для обхода американских тарифов и не принимать дешевые китайские промышленные товары в свои экономики.
«Эти меры призваны нанести удар по и без того шаткой экономике Китая и вынудить Пекин сесть за стол переговоров с меньшими возможностями для маневра в преддверии возможных переговоров между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином», – сказано в материале.
Отмечается также, что конкретные требования к странам могут сильно различаться с учетом степени их вовлеченности в китайскую экономику. WSJ называет одним из авторов стратегии министра финансов Скотта Бeссента.
15 апреля официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп выразил готовность к вероятной торговой сделке с Китаем, но считается, что сейчас мяч на стороне Пекина. 14 апреля Financial Times писал, что команда президента США Дональда Трампа пытается представить «хаос» с тарифами в качестве «генерального плана по созданию коалиции для борьбы с китайским меркантилизмом». Подчеркивалось, что любой такой план обречен на провал.
Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, против Китая был установлен дополнительный 34%-й тариф. КНР объявила ответные пошлины на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил до 84% тарифы на товары из США. После этого американский лидер повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай нарастил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.