Газета
Телеграм
/ Политика

WSJ: Трамп хочет убедить 70 стран изолировать экономику КНР для отмены тарифов

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена убедить руководство более чем 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на снижение американских торговых и тарифных барьеров. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, чиновники США хотят попросить другие страны запретить Китаю перевозить товары через их территории, не позволять компаниям из КНР размещаться на их территориях для обхода американских тарифов и не принимать дешевые китайские промышленные товары в свои экономики.

«Эти меры призваны нанести удар по и без того шаткой экономике Китая и вынудить Пекин сесть за стол переговоров с меньшими возможностями для маневра в преддверии возможных переговоров между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином», – сказано в материале.

Отмечается также, что конкретные требования к странам могут сильно различаться с учетом степени их вовлеченности в китайскую экономику. WSJ называет одним из авторов стратегии министра финансов Скотта Бeссента.

15 апреля официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп выразил готовность к вероятной торговой сделке с Китаем, но считается, что сейчас мяч на стороне Пекина. 14 апреля Financial Times писал, что команда президента США Дональда Трампа пытается представить «хаос» с тарифами в качестве «генерального плана по созданию коалиции для борьбы с китайским меркантилизмом». Подчеркивалось, что любой такой план обречен на провал.

Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, против Китая был установлен дополнительный 34%-й тариф. КНР объявила ответные пошлины на весь американский импорт в размере 34% с 10 апреля. 8 апреля Трамп увеличил пошлины для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил до 84% тарифы на товары из США. После этого американский лидер повысил пошлины сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай нарастил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных