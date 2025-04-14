FT: Трамп обречен на провал в торговой войне с Китаем

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. Против Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля президент США нарастил размер пошлин для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.