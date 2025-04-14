FT: Трамп обречен на провал в торговой войне с Китаем
Команда президента США Дональда Трампа пытается представить «хаос» с тарифами в качестве «генерального плана по созданию коалиции для борьбы с китайским меркантилизмом». При этом любой такой план обречен на провал, для этого есть три причины, пишет руководитель исследовательского отдела Gavekal Dragonomics Артур Кребер для Financial Times.
По его словам, Трамп называет своими целями в тарифной политике борьбу с недобросовестной торговой практикой, устранение торгового дефицита, реиндустриализацию Америки, противостояние Китаю. Но, по мнению автора, желание Трампа состоит в том, чтобы накапливать и использовать власть, и тарифы стали «лучшим инструментом» для этого.
Кербер обратил внимание на то, что не оказавшие сопротивления тарифам США страны были «милостиво освобождены от более высоких ставок», а страна, которая бросила вызов – «жестоко наказана». Теперь большинство стран понимают, что предлагаемые советниками Трампа различные экономические обоснования – просто прикрытие. «Пока Трамп у власти, США ненадежны, и ни один здравомыслящий лидер не присоединится к нему в крестовом походе против Китая», – отмечает Кербер.
В качестве второй причины аналитик назвал «позорное отступление от «взаимных» тарифов». Кербер отметил, что Трамп отказался от высоких пошлин из-за негативной реакции рынка на минувшей неделе, потеряв рычаги влияния в торговых переговорах. Третья причина – Китай «хорошо подготовлен к экономической войне с США». Возможно, страна лишается спроса с американской стороны, но его может заменить внутренний потребительский спрос. США в это время сталкиваются с гораздо более высокой инфляцией из-за налога на китайские потребительские товары.
«Если цель новой торговой войны Трампа с Китаем состоит в том, чтобы заставить Пекин преклонить колени перед США, результатом будут лишь разочарование и огорчение», – резюмировал автор.
2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. Против Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля президент США нарастил размер пошлин для Китая до 104%, а Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%, а 10 апреля тарифы были установлены на уровне 145%. 11 апреля Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%.