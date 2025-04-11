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Китай повысил пошлины на товары из США до 125%

Ведомости

Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%, передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР.

Прежние тарифы находились на уровне 84%. Новый порог начнет действовать с 12 апреля. Пекин намерен игнорировать дальнейший рост американских тарифов на товары из Китая, следует из сообщения.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.

8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлин в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.

Как говорил «Ведомостям» официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, Китай надеется на разрешение споров с США путем переговоров, но в случае продолжения торгового давления со стороны Вашингтона готов давать отпор до самого конца.

CNN со ссылкой на чиновников Белого дома передавал, что в США ждут первого шага со стороны КНР для переговоров по пошлинам. Пекин при этом отказывался организовать телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, передают три источника телеканала. По версии команды Трампа, препятствием к этому является нежелание Си «показаться слабым».

9 апреля республиканец приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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