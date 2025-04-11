Китай повысил пошлины на товары из США до 125%
Китай повысил ответные торговые пошлины на товары из США до 125%, передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР.
Прежние тарифы находились на уровне 84%. Новый порог начнет действовать с 12 апреля. Пекин намерен игнорировать дальнейший рост американских тарифов на товары из Китая, следует из сообщения.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт.
8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлин в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.
Как говорил «Ведомостям» официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, Китай надеется на разрешение споров с США путем переговоров, но в случае продолжения торгового давления со стороны Вашингтона готов давать отпор до самого конца.
CNN со ссылкой на чиновников Белого дома передавал, что в США ждут первого шага со стороны КНР для переговоров по пошлинам. Пекин при этом отказывался организовать телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, передают три источника телеканала. По версии команды Трампа, препятствием к этому является нежелание Си «показаться слабым».
9 апреля республиканец приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.