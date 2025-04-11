Китай повысил пошлины на товары из США до 125%

CNN со ссылкой на чиновников Белого дома передавал, что в США ждут первого шага со стороны КНР для переговоров по пошлинам. Пекин при этом отказывался организовать телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, передают три источника телеканала. По версии команды Трампа, препятствием к этому является нежелание Си «показаться слабым».