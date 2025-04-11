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CNN: США ждут от Китая первого шага для переговоров по пошлинам

Ведомости

Пекин должен сделать первый шаг для старта переговоров по высоким торговым пошлинам, передает CNN со ссылкой на два высокопоставленных чиновника Белого дома.

«[Президент США Дональд] Трамп сказал своей команде, что Китай должен сделать первый шаг, поскольку Белый дом считает, что именно Пекин решил принять ответные меры и еще больше обострить торговую войну», – следует из материала. Такая позиция была передана китайской стороне два месяца назад.

Пекин, в свою очередь, неоднократно отказывался организовать телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, передают три источника телеканала. По версии команды Трампа, препятствием к этому является нежелание Си «показаться слабым, сделав первый шаг и обратившись к США с просьбой о переговорах».

10 апреля Трамп заявил о готовности провести встречу с Си. Трамп назвал главу КНР другом и сообщил, что уважает его.

2 апреля президент США объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. К 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары до 84%.

Позже Трамп вновь повысил пошлин в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. 9 апреля республиканец приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран. Он пояснил свое решение тем, что «некоторые начинали суетиться» и «немного пугаться». Тарифы для КНР президент США сохранил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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