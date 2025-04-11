CNN: США ждут от Китая первого шага для переговоров по пошлинам

2 апреля президент США объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. К 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американские товары до 84%.