Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран
Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран тем, что некоторые начали впадать в панику.
«Ну, я подумал, что некоторые немного переходят границы. Они начинали суетиться, понимаете, немного нервничать, немного пугаться», – сказал президент, когда журналист попросил его объяснить свое решение.
9 апреля Трамп заявил, что США откладывают введение повышенных торговых пошлин на 90 дней в отношении десятков государств и это решение вступает в силу немедленно. Вместе с тем администрация Белого дома приняла решение о дальнейшем повышении торговых пошлин до товара из Китая – до 125%.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. 7 апреля американский президент призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. В своем обращении, сделанном перед открытием торгов, он подчеркнул: «Не поддавайтесь панике! Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – и в результате мы станем великими».