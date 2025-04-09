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Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран тем, что некоторые начали впадать в панику.

«Ну, я подумал, что некоторые немного переходят границы. Они начинали суетиться, понимаете, немного нервничать, немного пугаться», – сказал президент, когда журналист попросил его объяснить свое решение.

9 апреля Трамп заявил, что США откладывают введение повышенных торговых пошлин на 90 дней в отношении десятков государств и это решение вступает в силу немедленно. Вместе с тем администрация Белого дома приняла решение о дальнейшем повышении торговых пошлин до товара из Китая – до 125%.

2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. 7 апреля американский президент призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. В своем обращении, сделанном перед открытием торгов, он подчеркнул: «Не поддавайтесь панике! Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – и в результате мы станем великими».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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