Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. 7 апреля американский президент призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. В своем обращении, сделанном перед открытием торгов, он подчеркнул: «Не поддавайтесь панике! Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – и в результате мы станем великими».