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Политика

Трамп объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%

При этом он отложил на 90 дней начало действия новых тарифов для десятков стран
Людмила Чернова
The White House

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%, которое вступает в силу немедленно. Он объяснил это ответом на решение Пекина, который также ввел повышенные торговые сборы на поставляемую в страну американскую продукцию.

«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я сейчас повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125% с немедленным вступлением в силу. Надеюсь, в недалеком будущем Китай осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся», – написал Трамп в своей сети Truth Social.

Ранее 9 апреля Пекин повысил пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%. Соответствующее заявлении тарифной комиссии Госсовета страны было опубликовано агентством «Синьхуа». Новые тарифы вступят в силу в 12:01 10 апреля 2025 г.

Китай также призвал США немедленно отменить все односторонние тарифные меры против Китая и разрешить разногласия с Пекином посредством равноправного диалога.

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Вместе с тем Трамп заявил, что США откладывают введение повышенных торговых пошлин на 90 дней в отношении десятков государств и это решение также вступает в силу немедленно.

«В то же время, и учитывая тот факт, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли и финансов и торговое представительство, с целью договориться о решении вопросов, связанных с торговлей, торговыми барьерами, тарифами, манипуляциями с валютой и нетарифными мерами, и что эти страны, по моей настоятельной рекомендации, не предпринимали никаких ответных мер против США, – я дал разрешение на 90-дневную паузу и установление в этот период существенно сниженного ответного тарифа в размере 10%, который также вступает в силу немедленно», – пояснил американский президент.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила сообщения СМИ о том, что США введут 104%-ные пошлины на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на американские тарифы в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки.

2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%. В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1. 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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