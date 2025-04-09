Трамп объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%

«В то же время, и учитывая тот факт, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли и финансов и торговое представительство, с целью договориться о решении вопросов, связанных с торговлей, торговыми барьерами, тарифами, манипуляциями с валютой и нетарифными мерами, и что эти страны, по моей настоятельной рекомендации, не предпринимали никаких ответных мер против США, – я дал разрешение на 90-дневную паузу и установление в этот период существенно сниженного ответного тарифа в размере 10%, который также вступает в силу немедленно», – пояснил американский президент.