Трамп объявил о немедленном повышении пошлин на китайские товары до 125%При этом он отложил на 90 дней начало действия новых тарифов для десятков стран
Президент США Дональд Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%, которое вступает в силу немедленно. Он объяснил это ответом на решение Пекина, который также ввел повышенные торговые сборы на поставляемую в страну американскую продукцию.
«Исходя из отсутствия уважения, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я сейчас повышаю тариф, взимаемый с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125% с немедленным вступлением в силу. Надеюсь, в недалеком будущем Китай осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
Ранее 9 апреля Пекин повысил пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%. Соответствующее заявлении тарифной комиссии Госсовета страны было опубликовано агентством «Синьхуа». Новые тарифы вступят в силу в 12:01 10 апреля 2025 г.
Китай также призвал США немедленно отменить все односторонние тарифные меры против Китая и разрешить разногласия с Пекином посредством равноправного диалога.
Вместе с тем Трамп заявил, что США откладывают введение повышенных торговых пошлин на 90 дней в отношении десятков государств и это решение также вступает в силу немедленно.
«В то же время, и учитывая тот факт, что более 75 стран обратились к представителям США, включая министерства торговли и финансов и торговое представительство, с целью договориться о решении вопросов, связанных с торговлей, торговыми барьерами, тарифами, манипуляциями с валютой и нетарифными мерами, и что эти страны, по моей настоятельной рекомендации, не предпринимали никаких ответных мер против США, – я дал разрешение на 90-дневную паузу и установление в этот период существенно сниженного ответного тарифа в размере 10%, который также вступает в силу немедленно», – пояснил американский президент.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила сообщения СМИ о том, что США введут 104%-ные пошлины на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на американские тарифы в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%. В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.