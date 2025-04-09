«США и Китай вошли в клинч». Эксперты о новом витке торговой войны

Днем 9 апреля тарифная комиссия Госсовета КНР объявила о беспрецедентном повышении пошлин на товары из США с 34 до 84% с 10 апреля. Это сделано в ответ на то, что накануне, 8 апреля, Белый дом подтвердил информацию в СМИ о введении американской стороной 104%-ных пошлин на товары из Китая, так как КНР, в свою очередь, не отменила ответные «зеркальные» тарифы в 34%. Позднее 9 апреля Белый дом объявил об очередном увеличении пошлин на китайские товары – до 125%, они вступают в силу немедленно. Точкой отсчета в обмене экономическими ударами послужили объявленные 2 апреля американским президентом Дональдом Трампом тарифы в отношении Китая.