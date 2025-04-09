«США и Китай вошли в клинч». Эксперты о новом витке торговой войны«Ведомости» собрали мнения о целях Вашингтона и эффективности китайских ответных мер
Днем 9 апреля тарифная комиссия Госсовета КНР объявила о беспрецедентном повышении пошлин на товары из США с 34 до 84% с 10 апреля. Это сделано в ответ на то, что накануне, 8 апреля, Белый дом подтвердил информацию в СМИ о введении американской стороной 104%-ных пошлин на товары из Китая, так как КНР, в свою очередь, не отменила ответные «зеркальные» тарифы в 34%. Позднее 9 апреля Белый дом объявил об очередном увеличении пошлин на китайские товары – до 125%, они вступают в силу немедленно. Точкой отсчета в обмене экономическими ударами послужили объявленные 2 апреля американским президентом Дональдом Трампом тарифы в отношении Китая.
«Ведомости» собрали предварительные мнения экспертов о мотивации и цели китайских ответных и американских «нападающих» мер, их вероятных инструментах сглаживания последствий торговой войны, а также о перспективах мировой экономки.
Завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин
Китайское решение – идеологическое, политическое, ради недопущения потери лица и устойчивости переговорной позиции. До сих пор неясно, что это за переговоры: Трамп говорит о сделке с Китаем, конкретных очертаний того, что Вашингтон хочет от Пекина, нет. Глобально США не хотят усиления Китая. На это Пекин не пойдет. Пока стороны идут к тупику.
Возможно, США в виде сделки предложат китайцам снять ограничения движения средств по капитальным счетам, сделав юань свободно конвертируемым – нечто похожее на сделку с Японией. Это неприемлемо для Пекина: он не пойдет на сделку, ограничивающую темпы роста. Трамп может иметь целью изолировать Китай и затребовать исключительную сферу влияния для США – Латинскую Америку, Европу и Японию: сегментирование глобальной экономики уже идет. США так привяжут контрагентов финансово, потоками товаров, вынудив покупать их без передачи технологий и цепочек добавленной стоимости. То же делает Китай – обустройством своего техно-экономического блока.
Но ему придется вести поддержку своей экономики: пошлины США – серьезный удар, способный помешать выполнению целевого показателя в 5% роста ВВП. Падение роста до 4% не смертельно, но со структурными проблемами недостаточного прироста конечного потребления, падения экспорта, кризиса на рынке недвижимости может привести к резкому ухудшению ситуации: старая экспортная модель перестает работать, новая, основанная на внутреннем спросе и технологиях, еще не заработала.
Ведущий эксперт направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Ирина Ипатова
У Китая цели больно ударить по американской экономике не было. США остаются одним из основных торговых партнеров Китая: рецессия в американской экономике приведет к снижению китайского экспорта. Ответные пошлины больше похожи на заявление Китаем твердой позиции на переговорах с США, что статус-кво – отсутствие тарифных барьеров. Вопрос, состоятся ли и когда эти самые переговоры: Китай уже не «младший брат», а равноправный собеседник. Осознание этого тяжело дается США: приняв это, им придется признать утрату лидирующей роли в мировой экономике.
Возможен частичный перенос производств в США для обслуживания потребностей американского рынка. Есть ли у США ресурсы на это – сложно сказать: безработица там больше 4%, политика Трампа нацелена на снижение доли мигрантов, а для расширения производства в США нужны существенные трудовые ресурсы с низкой квалификацией, необходимы и редкоземельные металлы, а Китай – ключевой их производитель. Вопрос нехватки ресурсов усиливается, если представить, до каких масштабов должно вырасти производство в США, чтобы выровнять торговые балансы со всеми странами, против которых введены тарифы.
Перенос производств из Китая, возможно, приведет к краткосрочному снижению производства в стране. Но, в отличие от США, они не объявляли торговую войну почти всему миру. Китай хочет стимулировать внутренний спрос и продолжает расширять масштабную программу мер поддержки. Но у него есть и возможность перенаправить потоки своих товаров в другие страны, включая реэкспорт в США через те страны, что договорятся с Трампом.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая
Трамп ломает устоявшиеся за десятилетия условия мировой торговли. США и Китай вошли в «клинч». Для каждой из сторон уступить теперь стало политически неприемлемым. Ценой столкновения двух крупнейших экономик мира может стать новый глобальный кризис – первые признаки видны в обвале финансовых и сырьевых рынков. Распродажи затронули и акции, и сырьевые активы, и даже такой «защитный актив», как американские гособлигации.
Стороны вынуждены будут вступить в переговоры и начать искать решение торговых противоречий. Иначе последствием будет глобальный кризис. В реальной экономике речь может идти о разрыве производственных цепочек как во время пандемии коронавируса, сокращении предложения товаров и экспортных возможностей, крахе сбыта, сворачивании инвестиций и потребспроса, росте безработицы. Глобальная экономика может разбиться на региональные союзы, что сделает ее менее эффективной и сократит спрос.
Ущерб китайской экономике от тарифов Трампа будет выше, чем американской от ответных тарифов. Но Китай один из крупнейших держателей американского госдолга – возможно, опасения по поводу дальнейших действий Пекина могут быть сейчас одним из факторов, влияющих на резкий рост доходностей UST 10.
Минусы торговых войн для России – в снижении цен на сырье. Brent с начала апреля рухнула примерно на 19% и торгуется вблизи $60/барр. (минимум за 4 года), Urals торгуется вблизи $52–53/барр. В бюджет текущего года заложена средняя цена в $69,7/барр. Найти плюсы от торговых войн России трудно. Есть версия, что пострадавший от новых американских тарифов Китай будет вынужден переориентировать торговые потоки и больше экспортировать в Россию. В итоге вырастет конкуренция, Россия получит больше дешевых товаров, что поможет сбить инфляцию.
Но российский рынок для КНР несопоставим с американским, спрос на китайские товары в России близок к насыщению. Сейчас он сдерживается жесткими денежно-кредитными условиями и охлаждением кредитования. Если внешние условия для России продолжат ухудшаться через цены на сырье, ослабнет курс рубля – юань девальвируется к доллару, но не к рублю, что негативно скажется на импортном спросе.
Потенциальные положительные сдвиги возможны в двух направлениях. Сокращение экспортных возможностей китайского бизнеса может заставить компании из Китая проводить более гибкую ценовую политику вплоть до демпинга, чтобы «пристроить» продукцию и закрепиться на новых рынках. Во-вторых, в жестком противостоянии с США китайский бизнес может перестать бояться угрозы вторичных санкций и станет больше экспортировать в Россию. Но положительные эффекты от торговых войн менее значимы, чем негативные.