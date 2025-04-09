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NYT: США усилят присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР

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Несколько сотрудников администрации американского президента Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, считают, что США должны отдать приоритет укреплению своих военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Китай, который быстро наращивает свой военный и ядерный арсенал. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, командование США обеспокоено тем, что кампания в Йемене приведет к истощению вооружений, необходимых для сдерживания КНР. К оттоку важных ресурсов привела и военная поддержка Украины, а также военные кампании в Афганистане. По данным одного из источников, Пентагон теперь рискует столкнуться с реальными оперативными проблемами в случае возникновения конфликта в Азии.

NYT также отмечает, что самой горячей точкой в американо-китайских отношениях и наиболее вероятной причиной вооруженного конфликта между двумя ядерными сверхдержавами остается Тайвань. 1 апреля Associated Press сообщило, что КНР начала проведение масштабных военных учений в акватории, окружающей островное государство. По словам представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И, эти учения являются «необходимыми и законными действиями» для защиты национального суверенитета и ставят целью предостеречь «сепаратистские силы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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