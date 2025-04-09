NYT: США усилят присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР
Несколько сотрудников администрации американского президента Дональда Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, считают, что США должны отдать приоритет укреплению своих военных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Китай, который быстро наращивает свой военный и ядерный арсенал. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, командование США обеспокоено тем, что кампания в Йемене приведет к истощению вооружений, необходимых для сдерживания КНР. К оттоку важных ресурсов привела и военная поддержка Украины, а также военные кампании в Афганистане. По данным одного из источников, Пентагон теперь рискует столкнуться с реальными оперативными проблемами в случае возникновения конфликта в Азии.
NYT также отмечает, что самой горячей точкой в американо-китайских отношениях и наиболее вероятной причиной вооруженного конфликта между двумя ядерными сверхдержавами остается Тайвань. 1 апреля Associated Press сообщило, что КНР начала проведение масштабных военных учений в акватории, окружающей островное государство. По словам представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И, эти учения являются «необходимыми и законными действиями» для защиты национального суверенитета и ставят целью предостеречь «сепаратистские силы».