NYT: США усилят присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР

По словам собеседников издания, командование США обеспокоено тем, что кампания в Йемене приведет к истощению вооружений, необходимых для сдерживания КНР. К оттоку важных ресурсов привела и военная поддержка Украины, а также военные кампании в Афганистане. По данным одного из источников, Пентагон теперь рискует столкнуться с реальными оперативными проблемами в случае возникновения конфликта в Азии.