Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории, с чем не согласны власти острова. Связи между материковым Китаем и Тайванем оборвались в 1949 г., когда после поражения в гражданской войне силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши оказались на Тайване. В конце 1980-х гг. возобновились деловые и неформальные контакты между островом и материком. В своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем.