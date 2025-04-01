Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня
Китай начал проведение масштабных военных учений в акватории, окружающей Тайвань. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на военных Китая и Тайваня.
По словам представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И, эти учения являются «необходимыми и законными действиями» для защиты национального суверенитета и ставят целью предостеречь «сепаратистские силы».
Основной задачей учений является комплексная оценка боевых возможностей командования в условиях, близких к реальным боевым ситуациям. Основное внимание уделяется морскому патрулированию, ударам по морским и наземным целям, а также блокировке ключевых путей и территорий.
17 февраля Reuters писало, что Тайвань рассматривает вариант приобретения американского оружия на миллиарды долларов, надеясь на поддержку администрации Трампа, как как Китай продолжает оказывать давление на остров.
25 марта разведка США сообщала, что Китай наращивает военный потенциал. В документе подтверждается, что Народно-освободительная армия Китая активно модернизируется и развивает передовые технологии, включая гиперзвуковое оружие, авиацию и современные подводные лодки.
Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории, с чем не согласны власти острова. Связи между материковым Китаем и Тайванем оборвались в 1949 г., когда после поражения в гражданской войне силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши оказались на Тайване. В конце 1980-х гг. возобновились деловые и неформальные контакты между островом и материком. В своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем.