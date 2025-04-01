Газета
Телеграм
/ Политика

Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

Ведомости

Китай начал проведение масштабных военных учений в акватории, окружающей Тайвань. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на военных Китая и Тайваня.

По словам представителя Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И, эти учения являются «необходимыми и законными действиями» для защиты национального суверенитета и ставят целью предостеречь «сепаратистские силы».

Основной задачей учений является комплексная оценка боевых возможностей командования в условиях, близких к реальным боевым ситуациям. Основное внимание уделяется морскому патрулированию, ударам по морским и наземным целям, а также блокировке ключевых путей и территорий.

17 февраля Reuters писало, что Тайвань рассматривает вариант приобретения американского оружия на миллиарды долларов, надеясь на поддержку администрации Трампа, как как Китай продолжает оказывать давление на остров.

25 марта разведка США сообщала, что Китай наращивает военный потенциал. В документе подтверждается, что Народно-освободительная армия Китая активно модернизируется и развивает передовые технологии, включая гиперзвуковое оружие, авиацию и современные подводные лодки.

Китай рассматривает Тайвань как часть своей территории, с чем не согласны власти острова. Связи между материковым Китаем и Тайванем оборвались в 1949 г., когда после поражения в гражданской войне силы Гоминьдана под руководством Чан Кайши оказались на Тайване. В конце 1980-х гг. возобновились деловые и неформальные контакты между островом и материком. В своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных