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Reuters: Тайвань хочет купить у США оружие на несколько миллиардов долларов

Ведомости

Тайвань изучает возможность покупки американского оружия на несколько миллиардов долларов в надежде заручиться поддержкой администрации нового президента США Дональда Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать силовое давление на остров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Тайвань уже начал соответствующие переговоры с Вашингтоном. Один из источников уточнил, что в поставку среди прочего войдут ракеты HIMARS, а ее общая стоимость может варьироваться в пределах $7-10 млрд.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать Reuters конкретные закупки, но заявило, что оно сосредоточено на укреплении обороноспособности острова.

В январе советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц говорил, что президент США планирует ускорить поставки оружия и техники Тайваню, поскольку сумма невыполненных контрактов превысила $20 млрд, а власти островного государства уже выплатили эти средства.

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Reuters тогда писало, что таким образом он пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова. Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, с чем не согласно тайваньское правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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