Reuters: Тайвань хочет купить у США оружие на несколько миллиардов долларов
Тайвань изучает возможность покупки американского оружия на несколько миллиардов долларов в надежде заручиться поддержкой администрации нового президента США Дональда Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать силовое давление на остров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, Тайвань уже начал соответствующие переговоры с Вашингтоном. Один из источников уточнил, что в поставку среди прочего войдут ракеты HIMARS, а ее общая стоимость может варьироваться в пределах $7-10 млрд.
Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать Reuters конкретные закупки, но заявило, что оно сосредоточено на укреплении обороноспособности острова.
В январе советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц говорил, что президент США планирует ускорить поставки оружия и техники Тайваню, поскольку сумма невыполненных контрактов превысила $20 млрд, а власти островного государства уже выплатили эти средства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Reuters тогда писало, что таким образом он пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова. Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, с чем не согласно тайваньское правительство.