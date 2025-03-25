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Разведка США: Китай наращивает военный потенциал из-за возможного конфликта

Ведомости

Китай продолжает усиливать свои вооруженные силы и остается главным стратегическим вызовом для США. Особое внимание Пекин уделяет развитию потенциала, который может быть задействован в случае возможного конфликта вокруг Тайваня, пишут «РИА Новости» со ссылкой на ежегодный доклад американской разведки о глобальных угрозах.

В документе подчеркивается, что Народно-освободительная армия Китая активно модернизируется и развивает передовые технологии, включая гиперзвуковое оружие, малозаметную авиацию, современные подводные лодки, а также расширяет возможности в космосе и киберпространстве. Отдельно отмечается рост ядерного арсенала.

Несмотря на стремление Пекина поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и администрацией президента США Дональда Трампа, укрепление военного потенциала рассматривается как элемент долгосрочной стратегии, в том числе – на случай силового сценария объединения с Тайванем.

Кроме того, доклад указывает на расширение китайского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая спорные районы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, что вызывает обеспокоенность среди союзников США и усиливает напряженность в регионе.

17 февраля Reuters писали, что Тайвань изучает возможность покупки американского оружия на несколько миллиардов долларов в надежде заручиться поддержкой Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать силовое давление на остров.

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Reuters тогда писало, что таким образом он пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова. Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, с чем не согласно тайваньское правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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