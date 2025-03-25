Разведка США: Китай наращивает военный потенциал из-за возможного конфликта
Китай продолжает усиливать свои вооруженные силы и остается главным стратегическим вызовом для США. Особое внимание Пекин уделяет развитию потенциала, который может быть задействован в случае возможного конфликта вокруг Тайваня, пишут «РИА Новости» со ссылкой на ежегодный доклад американской разведки о глобальных угрозах.
В документе подчеркивается, что Народно-освободительная армия Китая активно модернизируется и развивает передовые технологии, включая гиперзвуковое оружие, малозаметную авиацию, современные подводные лодки, а также расширяет возможности в космосе и киберпространстве. Отдельно отмечается рост ядерного арсенала.
Несмотря на стремление Пекина поддерживать рабочие отношения с Вашингтоном и администрацией президента США Дональда Трампа, укрепление военного потенциала рассматривается как элемент долгосрочной стратегии, в том числе – на случай силового сценария объединения с Тайванем.
Кроме того, доклад указывает на расширение китайского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая спорные районы Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, что вызывает обеспокоенность среди союзников США и усиливает напряженность в регионе.
17 февраля Reuters писали, что Тайвань изучает возможность покупки американского оружия на несколько миллиардов долларов в надежде заручиться поддержкой Трампа, поскольку Китай продолжает оказывать силовое давление на остров.
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Reuters тогда писало, что таким образом он пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова. Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, с чем не согласно тайваньское правительство.