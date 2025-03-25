Разведка США: Китай наращивает военный потенциал из-за возможного конфликта

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что никто не сможет остановить воссоединение Китая с Тайванем. Reuters тогда писало, что таким образом он пригрозил последствиями тем, кто выступает за независимость острова. Китай рассматривает Тайвань как свою территорию, с чем не согласно тайваньское правительство.