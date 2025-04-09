CNN: Китай может одержать победу в торговой войне с США

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила сообщения СМИ о том, что США введут 104%-ные пошлины на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на американские тарифы в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки, по его мнению, это произойдет.