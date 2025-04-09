CNN: Китай может одержать победу в торговой войне с США
«Президент Дональд Трамп только что начал прямое противостояние с единственной страной, которая может победить Соединенные Штаты в торговой войне», – пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
По оценке телеканала, администрация Трампа, вероятно, не готова к возможной затяжной устойчивости Китая в условиях торговой войны. Кроме того, отмечается отсутствие уверенности в способности самих США справиться с последствиями введенных тарифов.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила сообщения СМИ о том, что США введут 104%-ные пошлины на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на американские тарифы в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки, по его мнению, это произойдет.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%. В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.