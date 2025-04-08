Белый дом: Трамп будет щедр, если Китай свяжется для заключения торговой сделки
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп проявит великодушие, если Китай выйдет на связь по поводу заключения торгового соглашения.
«Президент также просил меня передать вам всем, что если Китай свяжется [с США] для того, чтобы заключить сделку, он проявит невероятную великодушие, но будет делать то, что лучше для американского народа», – сказала Левитт во время пресс-брифинга.
Левитт также подтвердила сообщения СМИ о том, что Вашингтон увеличивает импортные пошлины на товары из Китая с завтрашнего дня.
Ранее о том, что с 9 апреля США введут пошлины в размере 104% для товаров из Китая, сообщал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома журналист Fox Business Эдвард Лоуренс. Аналогичную информацию приводило и агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%. В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.
После этого Трамп заявил в Truth Social, что если Китай не откажется от анонсированных ответных мер до 8 апреля, то США введут против страны торговый тариф уже в 50%, и таким образом на китайские товары он достигнет 104%.
Сокращение торговли из-за пошлин приведет к существенным потерям ВВП для стран – участниц мировой торговли, вплоть до наступления рецессии, поясняла «Ведомостям» аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-инвестиции» Анастасия Власова. Эксперт подчеркнула, что негативный эффект от тарифов будет масштабным как для США, так и для Китая.