Трамп: Китай манипулирует валютой и действует не по правилам

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила сообщения СМИ о том, что США введут 104%-е пошлины на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на американские тарифы в 34%. Она также заявила, что Трамп проявит великодушие, если Китай свяжется с США насчет заключения торгового соглашения.