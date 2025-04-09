Трамп: Китай манипулирует валютой и действует не по правилам
Реакция Китая на пошлины США – вне правил, это манипуляция валютой, заявил американский президент Дональд Трамп на ужине Национальной республиканской конференции конгресса.
По его словам, Китай «использует каждый трюк».
«Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так – не по правилам», – сказал лидер США (цитата по «РИА Новости»).
По словам Трампа, дополнительные американские тарифы в размере 104% на китайские товары будут действовать с 9 апреля и до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки. Президент США выразил мнение, что это произойдет.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила сообщения СМИ о том, что США введут 104%-е пошлины на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на американские тарифы в 34%. Она также заявила, что Трамп проявит великодушие, если Китай свяжется с США насчет заключения торгового соглашения.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 государств, в отношении Китая тариф составил 34%. 4 апреля Пекин сообщил о введении с 10 апреля зеркальных пошлин в 34% на весь американский импорт. КНР также ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт ряда редкоземельных металлов в США.