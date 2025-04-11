Почему Дональд Трамп ввел пошлины, а потом отменил их для всех, кроме КНР

Почему Дональд Трамп ввел пошлины, а потом отменил их для всех, кроме КНРЭксперты спорят, какой логикой он руководствовался
Президент США Дональд Трамп одним постом в своей социальной сети Truth Social в очередной раз взбудоражил 9 апреля мировые рынки. Он приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Поблажек со стороны американского лидера лишился только Китай, в отношении которого Трамп повысил 9 апреля пошлины до 125%, обещав на этом остановиться, но 10 апреля неожиданно повысил их до 145%.
«Надеюсь, что в ближайшем будущем Китай осознает: времена, когда можно было безнаказанно наживаться за счет США и других стран, безвозвратно ушли и больше неприемлемы», – написал президент США.
На новостях о приостановке почти всех «зеркальных пошлин» американские и мировые рынки показали отскок от потерь прошедшей недели. Они также мотивировали Евросоюз (ЕС), готовивший пакет контрмер, отсрочить их объявление тоже на 90 дней.
Сравнительно мягкой оказалась реакция Китая, ставшего основной мишенью Трампа. Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на управление кинематографа КНР, как ответ на пошлины принято решение сократить количество американских фильмов, допущенных к показу в стране.
При этом представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина отвечать на тарифную агрессию США. «В тарифных и торговых войнах нет победителя. Китай не хочет вести эти войны, но и не боится их. Мы не будем сидеть сложа руки, когда ущемляются законные права и интересы китайского народа или когда нарушаются правила международной торговли и многосторонний торговый режим», – подчеркнул Линь. На 10 апреля китайская ставка пошлин на импорт из США – 84%.
Трамп подчеркнул, что больше 75 стран готовы вести с США переговоры по обновлению торговых отношений. Его слова подтвердил министр финансов Скотт Бессент. «Мы лицезрели успешную переговорную стратегию, которую президент Трамп реализовал неделю назад. Она вынудила вести переговоры больше 75 стран», – сказал чиновник после объявления Трампом 90-дневной передышки. При этом директор Национального экономического совета Кевин Хассет заявил о наличии конкретных предложений о переговорах по пошлинам от «более чем 15 стран».
Как отмечает телеканал NBC News, многие пользователи соцсетей усмотрели в поведении Трампа попытку манипулировать рынком. В поддержку этой версии сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил журналистам, что администрация Трампа «напичкана жуликами». Дело в том, что за несколько часов до объявления паузы для пошлин Трамп написал в своей соцсети: «Это лучшее время для покупки».
На тот момент рынок все еще падал, но после заявления об отсрочке для большинства стран он начал расти. Позже помощница Трампа по коммуникациям со СМИ Марго Мартин опубликовала на своей странице в X (экс-Twitter) видео, на котором Трамп перечислял, сколько заработали его собеседники: «Это Чарльз Швабб (известный американский инвестор. – «Ведомости»)… он сделал $2,5 млрд сегодня <...>. Неплохо».
Сомнения в мотивации Трампа попыталась развеять его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Она подвергла критике подчеркнувших непоследовательность президента и в целом его действия: «Многие из вас определенно не поняли искусства сделки… не смогли распознать, что делал президент Трамп», – заявила она.
Действия Трампа можно назвать тактикой, направленной на достижение более широкой стратегической цели – реиндустриализации США, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Последними решениями президент США все равно оставил торговых партнеров в подвешенном состоянии, и это может способствовать их готовности согласиться на новые условия по торговле. Но эксперт подчеркнул, что ценой потенциального выравнивания торговых балансов, к которому стремится Трамп, может быть разгон инфляции, который на себе почувствуют и американские граждане.
Импульсивность действий Трампа, считает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев, связана с двумя вещами: во-первых, неприязнью к КНР как таковой, которую Трамп считает виновной в его поражении на выборах 2020 г. из-за последствий COVID-19. Во-вторых, Трамп хочет как уменьшить дефицит в торговле с Пекином, так и навязать КНР свои правила, чтобы она стала своеобразным «подчиненным» США. «Он продолжает использовать тарифы как принуждение к переговорам на его условиях», – говорит Васильев.
По мнению эксперта, вряд ли и обрушение рынков было частью сознательной стратегии Трампа. Президент рассчитывает вернуть производства в США, но это долгосрочная программа, требующая развернуть все направление развития американской экономики. Вектор на глобализацию формировался более 30 лет, и быстро нельзя его изменить без элементов «шоковой терапии». И мы видим, что она на деле лишь порождает хаос, нежели способствует появлению новых тенденций, уточнил Васильев.
Решение Трампа не было импульсивным, не соглашается независимый аналитик Андрей Кочетков. Президент США – мастер переговоров и умеет грамотно выводить на них, добавляет он. Трамп объявил 2 апреля тарифы, продемонстрировав, что они останутся в силе, если торговые партнеры не пойдут на переговоры, говорит Кочетков.
В отношении Китая же ситуация остается жесткой, но, по его мнению, Трамп имеет цель запустить диалог и с КНР. Одновременно с этим Трамп стимулирует американские компании возвращаться домой, подчеркивает Кочетков. Как отметили в Белом доме, 70 стран уже высказали свою готовность обсуждать требования Трампа и он, получив эту информацию, объявил паузу в отношении их.
Президент США вряд ли, по мнению эксперта, стал бы заниматься «суперинсайдерством», помогая кому-то из знакомых заработать на бирже. Что касается сообщения Bloomberg о решении ЦБ Японии продавать американские облигации с целью поддержать собственный рынок, что привело к падению цен на американские гособлигации и повлияло на решение Трампа, то, по мнению Кочеткова, вряд ли на деле оно оказало сильное влияние на президента США.