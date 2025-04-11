Почему Дональд Трамп ввел пошлины, а потом отменил их для всех, кроме КНР

При этом представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил о готовности Пекина отвечать на тарифную агрессию США. «В тарифных и торговых войнах нет победителя. Китай не хочет вести эти войны, но и не боится их. Мы не будем сидеть сложа руки, когда ущемляются законные права и интересы китайского народа или когда нарушаются правила международной торговли и многосторонний торговый режим», – подчеркнул Линь. На 10 апреля китайская ставка пошлин на импорт из США – 84%.