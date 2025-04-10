В окружении Дональда Трампа растет недовольство его торговой политикой

Маск и Трамп вряд ли рассорятся сейчас, но в будущем их пути разойдутся, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. При этом эксперт считает маловероятным утверждение ограничительных законопроектов и практически невозможным преодоление трамповского вето. «Пока лидеры республиканцев пробуют сдерживать других членов партии, Трампу нужны минимальные успехи в сфере торговли», – сказал эксперт. По его мнению, демократы используют эту возможность, чтобы навесить на республиканцев экономические проблемы и использовать это на промежуточных выборах. И Журавлева, и Новиков считают, что пока даже оппозиция внутри республиканской партии не сможет заставить Трампа отказаться от введенных пошлин.