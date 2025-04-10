В окружении Дональда Трампа растет недовольство его торговой политикой

В окружении Дональда Трампа растет недовольство его торговой политикойНо это не сможет его разубедить
Пошлины помогут республиканцам в палате представителей одержать победу на промежуточных выборах в ноябре 2026 г. Об этом в ходе своего выступления на званом ужине по сбору средств для партии заявил президент США Дональд Трамп. «Мы выиграем промежуточные выборы... Я правда верю в это... нам поможет нынешняя ситуация с пошлинами, она хорошая. Это будет легендарно. Запомните», – сказал он.
Трамп не случайно обратился к однопартийцам. И в сенате, и в палате представителей республиканцы пытаются провести законопроекты, ограничивающие его полномочия по введению новых пошлин. В начале апреля сенатор-республиканец от Айовы Чак Грассли вместе с демократкой Марией Кантуэлл подготовили документ, согласно которому глава государства должен будет уведомить конгресс о новых заградительных мерах за 48 часов до их объявления. Законодатели могут либо одобрить, либо отвергнуть инициативу. При отсутствии одобрения законодателей в течение 60 дней после уведомления пошлины автоматически перестанут действовать. Согласно сайту сената, помимо Грассли законопроект поддерживают еще шесть республиканцев. Аналогичный документ в палате представителей подготовил республиканец Дональд Бэкон. Как сообщил портал Axios, его версию потенциально могут поддержать до 10 однопартийцев.
Республиканцы обладают большинством в обеих палатах конгресса (в сенате – 53 мандата из 100, в палате представителей – 220 из 435), хотя если инициатива привлечет практически всех демократов, то республиканцев-диссидентов, несогласных с пошлинами Трампа, может быть достаточно, чтобы утвердить ограничения. Но у Трампа в рукаве есть козырь – право вето, которое он уже пообещал использовать. Для преодоления президентского вето нужно 2/3 голосов в обеих палатах конгресса: 67 голосов в сенате, 290 – в палате представителей, которых у недовольных пошлинами нет.
Кроме того, для вынесения законопроекта на голосование в сенате нужно 60 голосов. С учетом всех демократов и семи республиканцев у сторонников инициативы набирается пока только 54 голоса.
Недовольство республиканцев объяснимо. После введения Трампом 2 апреля «зеркальных пошлин» в отношении большинства стран мира несколько агентств заявили об увеличении риска рецессии. При этом, как показал апрельский опрос Navigator, 58% американцев негативно относятся к введению пошлин. Потенциальный экономический кризис и разгон инфляции создают дополнительный риск для республиканцев, которые уже готовятся к промежуточным выборам. Исторически на них президентская партия почти всегда теряет позиции в одной, а то сразу в обеих палатах конгресса.
Попытки ограничить полномочия президента – характерное поведение для конгресса, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Это не станет причиной кризиса отношений между Трампом и его партией, так как соперничество за влияние на принятие решений между президентом и конгрессом свойственно американской политсистеме. Эксперт уточнила, что одной из причин несогласия конгрессменов является недовольство деловых кругов, которые жертвуют деньги на их предвыборные кампании.
Но тарифами возмущены не только некоторые союзники Трампа в конгрессе, но и его сторонники из большого бизнеса. Ранее, 7 апреля, миллиардер Билл Экман, поддержавший избирательную кампанию действующего президента в 2024 г., заявил о недовольстве деловых кругов новыми пошлинами. А ближайший советник Трампа миллиардер Илон Маск, у которого есть бизнес-интересы в Китае, и вовсе назвал тупицей другого советника президента – Питера Наварро, курирующего торговую политику. Стоит отметить, что Наварро – один из немногих представителей академического сообщества США, поддерживающий пошлины. Он также является одним из самых лояльных сторонников Трампа.
Маск и Трамп вряд ли рассорятся сейчас, но в будущем их пути разойдутся, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. При этом эксперт считает маловероятным утверждение ограничительных законопроектов и практически невозможным преодоление трамповского вето. «Пока лидеры республиканцев пробуют сдерживать других членов партии, Трампу нужны минимальные успехи в сфере торговли», – сказал эксперт. По его мнению, демократы используют эту возможность, чтобы навесить на республиканцев экономические проблемы и использовать это на промежуточных выборах. И Журавлева, и Новиков считают, что пока даже оппозиция внутри республиканской партии не сможет заставить Трампа отказаться от введенных пошлин.