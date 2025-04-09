Сенатор США внесет в конгресс резолюцию с предложением отменить пошлины Трампа
Сенатор-демократ Рон Уайден (штат Орегон) внесет на рассмотрение в конгресс двухпартийную резолюцию с предложение отменить пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Hill.
Целью введения резолюции обозначено стремление «положить конец последнему поколению глобальных тарифов, которые наносят удар по американским семьям и малому бизнесу». Как сообщает газета, представители республиканской и демократической партий США выразили поддержку проверке торговых полномочий Трампа на фоне растущих опасений рецессии.
По мнению Уайдена, конгресс должен вмешаться, чтобы повлиять на американского президента в этом вопросе.
2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Последствием такого решения может стать рецессия мировой экономики уже в этом году, прогнозировали эксперты.