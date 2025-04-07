Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 35% до 45%

Эксперт «Эйлер Аналитические технологии» Беннетт Керр подчеркнул, что мировые рынки отреагировали падением на изменение тарифной политики США. 4 апреля индекс Dow Jones показал снижение на 2200 пунктов, а S&P 500 упал на 6%. Утром 7 апреля Гонконгская биржа снизилась более чем на 11%. Остальные азиатские рынки также торгуются в минусе. Эксперт отмечает, что опасения рецессии спровоцировали распродажу в большинстве сырьевых товаров, особенно в нефти. Инвесторы стали перекладываться в гособлигации. Доходность десятилетних казначейских облигаций США упала до 3,9%, приблизившись к минимуму с октября. Оценка вероятности снижения ставки ФРС в этом году пять раз по 25 б. п., выросла до 37,9% относительно 18,3% днем ранее. Это произошло на фоне замедления роста мировой экономики и перетока капитала в облигации. В таком случае на конец года ставка составит от 3% до 3,25%.