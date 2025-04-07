Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 35% до 45%Оценка растет в связи с новыми пошлинами президента США Дональда Трампа
Goldman Sachs увеличил вероятность рецессии в США с 35% до 45%. Показатель вырос второй раз за неделю в условиях растущего числа подобных прогнозов инвестиционных банков из-за эскалации торговой войны, пишет Reuters.
В начале минувшей недели Goldman Sachs повышал оценку в связи с опасениями, что запланированные президентом США Дональдом Трампом тарифы пошатнут мировую экономику. Спустя несколько дней Трамп объявил о более высоких, чем предполагалось, пошлинах. Последствием стали распродажи на мировых рынках, отметили в агентстве. Свои прогнозы по рискам рецессии с тех пор повысили как минимум семь ведущих инвестиционных банков.
Эксперт «Эйлер Аналитические технологии» Беннетт Керр подчеркнул, что мировые рынки отреагировали падением на изменение тарифной политики США. 4 апреля индекс Dow Jones показал снижение на 2200 пунктов, а S&P 500 упал на 6%. Утром 7 апреля Гонконгская биржа снизилась более чем на 11%. Остальные азиатские рынки также торгуются в минусе. Эксперт отмечает, что опасения рецессии спровоцировали распродажу в большинстве сырьевых товаров, особенно в нефти. Инвесторы стали перекладываться в гособлигации. Доходность десятилетних казначейских облигаций США упала до 3,9%, приблизившись к минимуму с октября. Оценка вероятности снижения ставки ФРС в этом году пять раз по 25 б. п., выросла до 37,9% относительно 18,3% днем ранее. Это произошло на фоне замедления роста мировой экономики и перетока капитала в облигации. В таком случае на конец года ставка составит от 3% до 3,25%.
Трамп вряд ли смягчит свою позицию в ближайшей перспективе. По мнению экспертов «Эйлер Аналитические технологии», американский лидер готов допустить рецессию ради достижения более выгодных условий торговли с ключевыми партнерами США. Отмечается, что инвесторов, рассчитывающих на быстрое разрешение торговых споров, вероятнее всего, постигнет разочарование.
Новость о введении пошлин вызывала неоднозначную реакцию у мировых рынков. Министерство торговли КНР 4 апреля объявило о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все американские товары. При этом Вьетнам, напротив, обозначил готовность отменить все пошлины на импорт из США после объявления Трампом введения 46%-ного сбора. Эксперты полагают, что в скором времени Китай может объявить о дополнительных мерах стимулирования потребительского спроса и рынка недвижимости для компенсирования негативного влияния пошлин США на экономику. Правительство КНР не допустит чрезмерной девальвации юаня или слишком низкого падения цен на акции.
В США на этой неделе начинается сезон финансовой отчетности. По мнению экспертов «Эйлер Аналитические технологии», с учетом распродажи на локальном рынке акций и огромного запаса денежных средств в техсекторе, американские компании объявят о запуске программ обратного выкупа акций. Любое заявление ФРС о растущей необходимости снижения ставок также будет позитивно воспринято рынком.
4 апреля ведущий экономист JPMorgan Брюс Касман заявил о росте вероятности глобальной рецессии в 2025 г. с 40% до 60%. Ключевым фактором, угрожающим мировой экономике, по его мнению, стали масштабные пошлины, введенные администрацией Трампа. Эксперт убежден, что если меры не будут отменены, мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году.