Газета
Телеграм
/ Экономика

Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 35% до 45%

Оценка растет в связи с новыми пошлинами президента США Дональда Трампа
Инна Шульгина
AP
AP

Goldman Sachs увеличил вероятность рецессии в США с 35% до 45%. Показатель вырос второй раз за неделю в условиях растущего числа подобных прогнозов инвестиционных банков из-за эскалации торговой войны, пишет Reuters.

В начале минувшей недели Goldman Sachs повышал оценку в связи с опасениями, что запланированные президентом США Дональдом Трампом тарифы пошатнут мировую экономику. Спустя несколько дней Трамп объявил о более высоких, чем предполагалось, пошлинах. Последствием стали распродажи на мировых рынках, отметили в агентстве. Свои прогнозы по рискам рецессии с тех пор повысили как минимум семь ведущих инвестиционных банков.

Эксперт «Эйлер Аналитические технологии» Беннетт Керр подчеркнул, что мировые рынки отреагировали падением на изменение тарифной политики США. 4 апреля индекс Dow Jones показал снижение на 2200 пунктов, а S&P 500 упал на 6%. Утром 7 апреля Гонконгская биржа снизилась более чем на 11%. Остальные азиатские рынки также торгуются в минусе. Эксперт отмечает, что опасения рецессии спровоцировали распродажу в большинстве сырьевых товаров, особенно в нефти. Инвесторы стали перекладываться в гособлигации. Доходность десятилетних казначейских облигаций США упала до 3,9%, приблизившись к минимуму с октября. Оценка вероятности снижения ставки ФРС в этом году пять раз по 25 б. п., выросла до 37,9% относительно 18,3% днем ранее. Это произошло на фоне замедления роста мировой экономики и перетока капитала в облигации. В таком случае на конец года ставка составит от 3% до 3,25%.

Трамп вряд ли смягчит свою позицию в ближайшей перспективе. По мнению экспертов «Эйлер Аналитические технологии», американский лидер готов допустить рецессию ради достижения более выгодных условий торговли с ключевыми партнерами США. Отмечается, что инвесторов, рассчитывающих на быстрое разрешение торговых споров, вероятнее всего, постигнет разочарование.

Новость о введении пошлин вызывала неоднозначную реакцию у мировых рынков. Министерство торговли КНР 4 апреля объявило о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все американские товары. При этом Вьетнам, напротив, обозначил готовность отменить все пошлины на импорт из США после объявления Трампом введения 46%-ного сбора. Эксперты полагают, что в скором времени Китай может объявить о дополнительных мерах стимулирования потребительского спроса и рынка недвижимости для компенсирования негативного влияния пошлин США на экономику. Правительство КНР не допустит чрезмерной девальвации юаня или слишком низкого падения цен на акции.

В США на этой неделе начинается сезон финансовой отчетности. По мнению экспертов «Эйлер Аналитические технологии», с учетом распродажи на локальном рынке акций и огромного запаса денежных средств в техсекторе, американские компании объявят о запуске программ обратного выкупа акций. Любое заявление ФРС о растущей необходимости снижения ставок также будет позитивно воспринято рынком.

4 апреля ведущий экономист JPMorgan Брюс Касман заявил о росте вероятности глобальной рецессии в 2025 г. с 40% до 60%. Ключевым фактором, угрожающим мировой экономике, по его мнению, стали масштабные пошлины, введенные администрацией Трампа. Эксперт убежден, что если меры не будут отменены, мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных