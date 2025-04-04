В JPMorgan повысили вероятность рецессии в мире с 40% до 60% в этом году

В своем аналитическом обзоре под названием «Прольется кровь» Касман отмечает, что повышение тарифов стало крупнейшим налоговым ударом по американским компаниям и домохозяйствам с 1968 г. Он также указывает на возможные негативные последствия, включая ответные санкции со стороны других стран, снижение доверия бизнеса и нарушение глобальных цепочек поставок. При этом существует сценарий, при котором рецессия затронет только США, не распространившись на остальной мир, хотя этот вариант менее вероятен. Ранее Goldman Sachs скорректировал свою оценку риска рецессии в 2025 г., повысив его с 20% до 35%.