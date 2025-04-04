В JPMorgan повысили вероятность рецессии в мире с 40% до 60% в этом году
Ведущий экономист JPMorgan Брюс Касман заявил, что вероятность глобальной рецессии в 2025 г. выросла с 40% до 60%. Его слова приводит Bloomberg.
По его мнению, основным фактором, угрожающим мировой экономике, являются масштабные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. Эксперт считает, что если эти меры не будут отменены, мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году.
В своем аналитическом обзоре под названием «Прольется кровь» Касман отмечает, что повышение тарифов стало крупнейшим налоговым ударом по американским компаниям и домохозяйствам с 1968 г. Он также указывает на возможные негативные последствия, включая ответные санкции со стороны других стран, снижение доверия бизнеса и нарушение глобальных цепочек поставок. При этом существует сценарий, при котором рецессия затронет только США, не распространившись на остальной мир, хотя этот вариант менее вероятен. Ранее Goldman Sachs скорректировал свою оценку риска рецессии в 2025 г., повысив его с 20% до 35%.
2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами.