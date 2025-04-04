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В JPMorgan повысили вероятность рецессии в мире с 40% до 60% в этом году

Ведомости

Ведущий экономист JPMorgan Брюс Касман заявил, что вероятность глобальной рецессии в 2025 г. выросла с 40% до 60%. Его слова приводит Bloomberg.

По его мнению, основным фактором, угрожающим мировой экономике, являются масштабные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа. Эксперт считает, что если эти меры не будут отменены, мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году.

В своем аналитическом обзоре под названием «Прольется кровь» Касман отмечает, что повышение тарифов стало крупнейшим налоговым ударом по американским компаниям и домохозяйствам с 1968 г. Он также указывает на возможные негативные последствия, включая ответные санкции со стороны других стран, снижение доверия бизнеса и нарушение глобальных цепочек поставок. При этом существует сценарий, при котором рецессия затронет только США, не распространившись на остальной мир, хотя этот вариант менее вероятен. Ранее Goldman Sachs скорректировал свою оценку риска рецессии в 2025 г., повысив его с 20% до 35%.

2 апреля Трамп объявил о введении самых масштабных за последние 100 лет пошлин в отношении практически всего импорта США. Базовая ставка составит 10%, для отдельных стран введены зеркальные пошлины, которые рассчитаны на основе торгового дефицита с этими государствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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