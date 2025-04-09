Трамп заявил о готовности провести встречу с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп на фоне увеличения пошлин на товары из Китая заявил, что уважает председателя КНР Си Цзиньпина и открыт для встречи с ним.
«Конечно, я бы встретился с ним. Он мой друг. Он мне нравится, председатель Си, он мне нравится. Я уважаю его», – сказал Трамп журналистам.
Комментируя перспективы сделки по продаже американской «дочки» социальной сети TikTok, Трамп считает, что Китай сейчас не «в восторге» от последних действий его администрации и отложил рассмотрение этого вопроса.
«У нас есть договоренность с очень хорошими людьми, с очень богатыми компаниями, которые отлично справились бы с этим, но нам придется подождать и посмотреть, что произойдет с Китаем», – сказал американский президент.
9 апреля Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%, которое вступает в силу немедленно. Он объяснил это ответом на решение Пекина, который также ввел повышенные торговые сборы на поставляемую в страну американскую продукцию. Ранее тем же днем Пекин повысил пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%.
Китай также призвал США немедленно отменить все односторонние тарифные меры против и разрешить разногласия с Пекином посредством равноправного диалога.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. 9 апреля он заявил, что принял решение отложить вступление повышенных пошлин на 90 дней в отношении 75 стран, чтобы провести переговоры по условиям торговли. При этом повышенные пошлины против Китая отложены не были.