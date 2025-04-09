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Трамп заявил о готовности провести встречу с Си Цзиньпином

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на фоне увеличения пошлин на товары из Китая заявил, что уважает председателя КНР Си Цзиньпина и открыт для встречи с ним.

«Конечно, я бы встретился с ним. Он мой друг. Он мне нравится, председатель Си, он мне нравится. Я уважаю его», – сказал Трамп журналистам.

Комментируя перспективы сделки по продаже американской «дочки» социальной сети TikTok, Трамп считает, что Китай сейчас не «в восторге» от последних действий его администрации и отложил рассмотрение этого вопроса.

«У нас есть договоренность с очень хорошими людьми, с очень богатыми компаниями, которые отлично справились бы с этим, но нам придется подождать и посмотреть, что произойдет с Китаем», – сказал американский президент.

9 апреля Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%, которое вступает в силу немедленно. Он объяснил это ответом на решение Пекина, который также ввел повышенные торговые сборы на поставляемую в страну американскую продукцию. Ранее тем же днем Пекин повысил пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%.

Китай также призвал США немедленно отменить все односторонние тарифные меры против и разрешить разногласия с Пекином посредством равноправного диалога.

2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. 9 апреля он заявил, что принял решение отложить вступление повышенных пошлин на 90 дней в отношении 75 стран, чтобы провести переговоры по условиям торговли. При этом повышенные пошлины против Китая отложены не были.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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