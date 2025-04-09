Трамп заявил о готовности провести встречу с Си Цзиньпином

9 апреля Трамп сообщил о новом повышении пошлин на китайские товары до 125%, которое вступает в силу немедленно. Он объяснил это ответом на решение Пекина, который также ввел повышенные торговые сборы на поставляемую в страну американскую продукцию. Ранее тем же днем Пекин повысил пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84%.