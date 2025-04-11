Китай надеется на урегулирование разногласий с США через диалог

Китай надеется на урегулирование разногласий с США через диалогВ случае продолжения тарифной войны, Пекин отступать не будет
Китай надеется на разрешение споров с США путем переговоров, однако в случае продолжения торгового давления со стороны Вашингтона готов давать отпор до самого конца. Об этом заявил «Ведомостям» официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
Он подчеркнул, что Китай предпринял необходимые меры в ответ на давление со стороны США, чтобы защитить свой суверенитет, безопасность и интересы развития, а также отстоять международную справедливость, многостороннюю торговую систему и защитить общие интересы международного сообщества.
«Мы надеемся, что США и Китай смогут встретиться на полпути и урегулировать разногласия путем диалога и консультаций в духе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», – сказал он.
Лю Пэнъюй объяснил, что позиция Китая остается неизменной: в тарифных торговых войнах нет победителей.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Китай не стремится к таким войнам, но и не боится их.
«Если США действительно хотят диалога, они должны показать готовность к равноправному, уважительному и взаимовыгодному общению, – отметил он. – Если же США решительно настроены вести тарифную и торговую войну, Китай будет продолжать давать отпор до конца. Запугивание, угрозы и шантаж – не тот подход, с которым следует обращаться к Китаю».
Дипломат также отметил, что Пекин не будет бездействовать в случает нарушения законных прав и интересов китайского народа или если подрываются международные торговые правила и многосторонняя система.
«Если США будут ставить свои интересы выше общего блага и жертвовать интересами других ради собственного господства, они неизбежно столкнутся с еще более сильным сопротивлением со стороны международного сообщества», – добавил он.
Пекин считает, что США используют пошлины как оружие для оказания максимального давления в «своих корыстных интересах», что серьезно нарушает законные права и интересы всех стран. Это также противоречит правилам ВТО, подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему и дестабилизирует мировой экономический порядок, сказал Лю Пэнъюй.
«США, игнорируя критику со стороны всего мира, противопоставляют себя остальному миру», – заявил он «Ведомостям».
9 апреля Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. Он заявил, что «надеется, что Китай скоро осознает, что времена, когда можно было безнаказанно обирать США и другие страны, больше не вернутся».
Днем ранее глава Белого дома увеличил совокупный размер пошлин для китайских товаров до 104%. В ответ Пекин повысил тарифы на американскую продукцию до 84%, что усилило напряженность в торговых отношениях между двумя странами.