Китай надеется на урегулирование разногласий с США через диалог

«Если США действительно хотят диалога, они должны показать готовность к равноправному, уважительному и взаимовыгодному общению, – отметил он. – Если же США решительно настроены вести тарифную и торговую войну, Китай будет продолжать давать отпор до конца. Запугивание, угрозы и шантаж – не тот подход, с которым следует обращаться к Китаю».