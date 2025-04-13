Костин: экономика России справится с падением фондового рынка

Костин: экономика России справится с падением фондового рынкаГлава ВТБ также спрогнозировал дальнейшее развитие торговой войны между США и КНР
«Да, мы, конечно, и не к такому привыкли, но, в принципе, резкое снижение цен на нефть и падение фондового рынка – это не очень хорошо для нашей экономики. Но мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами. Поэтому я думаю, что экономика справится», – сказал он.
Зарубин спросил Костина, что может случиться, если рынки США и КНР будут закрыты друг для друга. Такого исхода, по мнению Костина, не будет. У нынешней американской администрации, пояснил он, «такая тактика – сначала наехать, а потом договариваться». В конечном итоге какой-то выход будет найден, считает глава ВТБ.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин против 183 стран и территорий, обвинив торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 8 апреля американский лидер увеличил размер пошлин для Китая в общей сложности до 104%, Пекин в ответ повысил тарифы на американские товары до 84%. Позже Трамп вновь повысил пошлины в связи с ответными мерами Пекина – сразу до 125%. Последнее повышение произошло 10 апреля, тогда тарифы были установлены на уровне 145%.
На фоне американских мер 4 апреля стоимость барреля нефти Brent впервые с августа 2021 г. опустилась ниже отметки в $65, также это привело к росту волатильности на мировых фондовых рынках, в том числе и в России. Опрошенные «Ведомостями» эксперты связали причину такого снижения с рисками замедления роста мировой экономики на фоне введения пошлин США. Другим фактором ускорения отрицательной динамики нефтяных котировок они указали решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в мае.
7 апреля Трамп призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка, а позднее призвал биржевых игроков скупать акции. Вместе с тем 9 апреля глава Белого дома заявил, что принял решение отложить вступление повышенных пошлин на 90 дней в отношении 75 стран, чтобы провести переговоры по условиям торговли. При этом повышенные пошлины против Китая отложены не были. Позже Вашингтон решил освободить от повышенных пошлин ввозимую в страну электронику, включая ноутбуки и смартфоны. Смягчение торговых пошлин оказало благоприятное влияние на динамику мировых фондовых рынков.