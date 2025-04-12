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США освободят электронику от взаимных пошлин

Ведомости

Смартфоны, ноутбуки, планшеты и ряд других электронных устройств освобождаются от действия новых импортных пошлин, пишет РБК со ссылкой на обновленное руководство погранично-таможенной службы США.

Освобождение касается поставок с 5 апреля, при этом импортеры могут запросить возврат средств по уже оформленным поставкам.

В список попали 20 товарных позиций, включая модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые компоненты.

Как отмечает CNBC, такие меры смягчают последствия для технологических гигантов, в первую очередь Apple. Ранее введенные президентом Дональдом Трампом пошлины в рамках эскалации торговой войны с Китаем достигли 145%, в то время как ответные китайские меры составили 125%. По оценке аналитиков, перенос сборки устройств в США мог бы привести к росту цен на iPhone с $1000 до $3500.

Хотя в будущем дополнительные пошлины на электронику не исключаются, их размер, по данным CNBC, будет существенно ниже действующих для китайского импорта. В ряде стран возник ажиотажный спрос на iPhone из-за опасений резкого подорожания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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