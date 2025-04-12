США освободят электронику от взаимных пошлин
Освобождение касается поставок с 5 апреля, при этом импортеры могут запросить возврат средств по уже оформленным поставкам.
В список попали 20 товарных позиций, включая модемы, внешние жесткие диски, флеш-карты, мониторы, транзисторы, преобразователи и другие полупроводниковые компоненты.
Как отмечает CNBC, такие меры смягчают последствия для технологических гигантов, в первую очередь Apple. Ранее введенные президентом Дональдом Трампом пошлины в рамках эскалации торговой войны с Китаем достигли 145%, в то время как ответные китайские меры составили 125%. По оценке аналитиков, перенос сборки устройств в США мог бы привести к росту цен на iPhone с $1000 до $3500.
Хотя в будущем дополнительные пошлины на электронику не исключаются, их размер, по данным CNBC, будет существенно ниже действующих для китайского импорта. В ряде стран возник ажиотажный спрос на iPhone из-за опасений резкого подорожания.