США освободят электронику от взаимных пошлин

Как отмечает CNBC, такие меры смягчают последствия для технологических гигантов, в первую очередь Apple. Ранее введенные президентом Дональдом Трампом пошлины в рамках эскалации торговой войны с Китаем достигли 145%, в то время как ответные китайские меры составили 125%. По оценке аналитиков, перенос сборки устройств в США мог бы привести к росту цен на iPhone с $1000 до $3500.