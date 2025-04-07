Трамп призвал американцев не паниковать на фоне падения фондового рынка
Президент США Дональд Трамп призвал жителей страны сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Свое заявление он сделал незадолго до открытия торгов на американском фондовом рынке, где сохраняется негативная динамика после введения масштабных торговых пошлин.
«Соединенные Штаты имеют шанс сделать то, что должно было быть сделано десятилетия назад. Не будьте слабыми! Не будьте глупыми! Не становитесь паниканами (новая партия, основанная на слабых и глупых людях!). Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – в результате мы станем великими», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
Трамп сделал это заявление на фоне стремительного снижения рынков в Азии и Европе, а также падения индексов американского фондового рынка.
В последующем сообщении американский президент отметил, что страны всего мира ведут переговоры с Вашингтоном для того, чтобы попытаться избавиться от торговых пошлин.
«Устанавливаются жесткие, но справедливые условия», – сказал он.
Трамп сообщил, что утром провел телефонный разговор с премьер-министром Японии и последний направляет в США высокопоставленную делегацию для переговоров.
«Япония очень несправедливо обращалась с США в торговле. Они не покупают наши автомобили, а мы берем миллионы их машин. То же самое касается сельского хозяйства и многих других вещей. Все это должно измениться, особенно в отношениях с Китаем», – написал Трамп.
Ранее в понедельник Трамп написал другой пост в защиту своей торговой политики.
«Цены на нефть снижаются, процентные ставки падают (вялая ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания тоже снижаются, инфляции нет, а обманутые США теперь получают миллиарды долларов в неделю от стран, которые нас раньше использовали, благодаря уже введенным тарифам», – написал он.
4 апреля ведущий экономист JPMorgan Брюс Касман заявил о росте вероятности глобальной рецессии в 2025 г. с 40 до 60%. Ключевым фактором, угрожающим мировой экономике, по его мнению, стали масштабные пошлины, введенные администрацией Трампа. Эксперт убежден, что если меры не будут отменены, мировая экономика может столкнуться с рецессией уже в этом году.
2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин против 183 стран и территорий, обвинив торговых партнеров страны в нарушении правил свободной торговли и применении нерыночных практик.