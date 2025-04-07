Трамп призвал американцев не паниковать на фоне падения фондового рынка

«Япония очень несправедливо обращалась с США в торговле. Они не покупают наши автомобили, а мы берем миллионы их машин. То же самое касается сельского хозяйства и многих других вещей. Все это должно измениться, особенно в отношениях с Китаем», – написал Трамп.