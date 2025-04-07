В США прошли первые массовые протесты после возвращения Трампа в Белый дом

В США прошли первые массовые протесты после возвращения Трампа в Белый домДемократы начали прогрев гражданского общества, чтобы попытаться парализовать работу республиканцев, говорят эксперты
Более 1400 акций протеста против политики президента Дональда Трампа и его соратника, миллиардера Илона Маска прошли во всех 50 штатах США 5 апреля. Всего на митингах под лозунгом Hands Off («Руки прочь») приняло участие около 600 000 человек, передает телеканал CNN. Это стало крупнейшей общенациональной демонстрацией с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом.
По данным агентств Associated Press и Reuters, организаторами демонстраций были 150 различных общественных групп, включая движения по защите гражданских прав, профсоюзы, объединения ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и активистов, работающих на выборах от демократической партии. Перед митингами организаторы выдвинули три главных требования к Трампу: прекратить «захват власти миллиардерами», остановить сокращение федерального финансирования социальных программ и Medicaid, а также не допускать нападки на меньшинства. Участники митингов также выступили против увольнения десятков тысяч госслужащих и закрытия федеральных агентств.
Одна из акций прошла в 6 км от резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, куда ранее прибыл президент играть в гольф. Как передает CNN, во время демонстрации в Вашингтоне, округ Колумбия, к митингующим на трибуну также вышли члены палаты представителей от демпартии Джейми Раскинд и Ильхан Омар. Раскинд сравнил президентство Трампа с правлением итальянского диктатора Бенито Муссолини, а экономическую программу – с политикой 31-го президента Герберта Гувера в период Великой депрессии.
Несколько тысяч протестующих в Лос-Анджелесе перед зданием мэрии скандировали «Власть народу», держа плакаты с надписью «Руки прочь от образования». За пределами США аналогичные акции прошли также в Лондоне, Париже и Риме.
Сам Трамп оперативно митинги комментировать не стал. На своей странице в соцсети Social Truth он лишь предупредил американцев о наступлении трудных времен после введения США пошлин на товары из других стран. «Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», – написал президент.
Администрация Белого дома запустила программу оптимизации государственного аппарата сразу после возвращения Трампа к власти. Для этого он создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавил основатель SpaceX и гендиректор Tesla Маск. Впоследствии DOGE добился сокращения 75 000 госслужащих. Еще власти сократили 83% программ и уволили всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Помимо этого в марте Трамп подписал указ о ликвидации федерального министерства образования и передаче его полномочий властям штатов и местным сообществам.
Текущие акции – пробные перед запуском более масштабных протестов, полагает главный научный сотрудник ИСКРАН Владимир Васильев. Период политического медового месяца избранного президента закончился и теперь демократы устраивают прогрев гражданского общества, чтобы попытаться парализовать работу республиканцев в правительстве, допустил эксперт.
Политическая борьба в США будет обостряться и проявляться в различных формах, в том числе через нарастание общественного активизма, радикальных проявлений как слева, так и справа, соглашается эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По его мнению, администрация Белого дома в своей политике затронула интересы широких слоев населения, бизнеса и глобалистской вашингтонской элиты, против которых выступает Трамп.
Другим ударом по демократам стало фактическое прекращение работы USAID, продолжает Васильев. Его фонды выполняли функцию черной кассы демпартии, через которую она финансировала избирательную кампанию своих кандидатов, считает эксперт: «Поэтому не случайно демократы эксплуатируют нарратив противостояния полюсов богатства и бедности на фоне сокращения медпомощи для наиболее уязвимых слоев населения».
При этом Сокольщик допустил корректировку политики Трампа, если протесты будут угрожать его власти. «Тем не менее на позицию президента скорее большее влияние оказывают его личные убеждения. Он не склонен идти на компромиссы, а настроен быстро и резко переформатировать внешнюю и отчасти внутреннюю политику, невзирая на сопротивление», – заключил эксперт.