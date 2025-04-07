В США прошли первые массовые протесты после возвращения Трампа в Белый дом

По данным агентств Associated Press и Reuters, организаторами демонстраций были 150 различных общественных групп, включая движения по защите гражданских прав, профсоюзы, объединения ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и активистов, работающих на выборах от демократической партии. Перед митингами организаторы выдвинули три главных требования к Трампу: прекратить «захват власти миллиардерами», остановить сокращение федерального финансирования социальных программ и Medicaid, а также не допускать нападки на меньшинства. Участники митингов также выступили против увольнения десятков тысяч госслужащих и закрытия федеральных агентств.