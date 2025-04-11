Первые жертвы тарифной войны

Развязанная Дональдом Трампом тарифная война уже оборачивается первыми жертвами. Фондовые индексы снижаются, а нефтяные котировки упали до минимальных значений за несколько последних лет. Данное обстоятельство наиболее показательно, ибо цены на «черное золото» играют в мировой экономике как минимум две функции. С одной стороны, это достаточно четкий индикатор – нет, не состояния, а настроения – экономики. Пожалуй, ни один другой товар не содержит в себе такой большой спекулятивной составляющей, как нефть, а 90% торговли данным энергоресурсом приходится именно на деривативы, а не на сделки с реальным товаром. Как следствие, нефть давно уже стала «вторым золотом» не столько благодаря своей стоимости, сколько в силу своих функций – как средство инвестирования «свободных» капиталов. Иными словами, если нефть падает, значит, крысы бегут с корабля, т. е., извините, спекулянты не верят в «светлое будущее» мировой экономики и фиксируют прибыли.