Газета
Телеграм
/ Мнения

Первые жертвы тарифной войны

Нефтяные котировки страдают от действий Трампа, но их снижение не поможет мировой экономике
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Развязанная Дональдом Трампом тарифная война уже оборачивается первыми жертвами. Фондовые индексы снижаются, а нефтяные котировки упали до минимальных значений за несколько последних лет. Данное обстоятельство наиболее показательно, ибо цены на «черное золото» играют в мировой экономике как минимум две функции. С одной стороны, это достаточно четкий индикатор – нет, не состояния, а настроения – экономики. Пожалуй, ни один другой товар не содержит в себе такой большой спекулятивной составляющей, как нефть, а 90% торговли данным энергоресурсом приходится именно на деривативы, а не на сделки с реальным товаром. Как следствие, нефть давно уже стала «вторым золотом» не столько благодаря своей стоимости, сколько в силу своих функций – как средство инвестирования «свободных» капиталов. Иными словами, если нефть падает, значит, крысы бегут с корабля, т. е., извините, спекулянты не верят в «светлое будущее» мировой экономики и фиксируют прибыли.

С другой стороны, нефтяные цены выступают своеобразной подушкой безопасности, которая позволяет мировой экономике не расшибить голову в случае резкого торможения. Снижение стоимости энергоресурсов помогает бизнесу и населению чуть легче пережить неурядицы и одновременно создает стимулы для увеличения потребления топлива, а значит – и для нового цикла экономического роста. Но это справедливо, когда мы имеем дело с кризисами именно рыночного, циклического характера, а не с рукотворными проблемами. К примеру, в период пандемии, при наличии административных запретов на передвижение граждан, снижение мировых цен на нефть никак не могло стимулировать рост ее потребления. Трамповские тарифы также в полной мере относятся к разряду искусственно созданных неприятностей.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных