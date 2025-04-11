Первые жертвы тарифной войны

Первые жертвы тарифной войныНефтяные котировки страдают от действий Трампа, но их снижение не поможет мировой экономике
Развязанная Дональдом Трампом тарифная война уже оборачивается первыми жертвами. Фондовые индексы снижаются, а нефтяные котировки упали до минимальных значений за несколько последних лет. Данное обстоятельство наиболее показательно, ибо цены на «черное золото» играют в мировой экономике как минимум две функции. С одной стороны, это достаточно четкий индикатор – нет, не состояния, а настроения – экономики. Пожалуй, ни один другой товар не содержит в себе такой большой спекулятивной составляющей, как нефть, а 90% торговли данным энергоресурсом приходится именно на деривативы, а не на сделки с реальным товаром. Как следствие, нефть давно уже стала «вторым золотом» не столько благодаря своей стоимости, сколько в силу своих функций – как средство инвестирования «свободных» капиталов. Иными словами, если нефть падает, значит, крысы бегут с корабля, т. е., извините, спекулянты не верят в «светлое будущее» мировой экономики и фиксируют прибыли.
С другой стороны, нефтяные цены выступают своеобразной подушкой безопасности, которая позволяет мировой экономике не расшибить голову в случае резкого торможения. Снижение стоимости энергоресурсов помогает бизнесу и населению чуть легче пережить неурядицы и одновременно создает стимулы для увеличения потребления топлива, а значит – и для нового цикла экономического роста. Но это справедливо, когда мы имеем дело с кризисами именно рыночного, циклического характера, а не с рукотворными проблемами. К примеру, в период пандемии, при наличии административных запретов на передвижение граждан, снижение мировых цен на нефть никак не могло стимулировать рост ее потребления. Трамповские тарифы также в полной мере относятся к разряду искусственно созданных неприятностей.