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Трамп призвал закупаться акциями на фоне падения котировок

Ведомости

Президент США Дональд Трамп призвал биржевых игроков скупать акции на фоне их падения, вызванного введением торговых пошлин. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«Сейчас самое подходящее время для покупки! DJT», – написал Трамп.

После этого сообщения, как передает телеканал CNBC, акции Trump Media & Technology Group, биржевой тикер которой совпадает с инициалами Трампа (DJT), начали демонстрировать рост.

7 апреля Трамп призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. В своем обращении, сделанном перед открытием торгов, он подчеркнул: «Не поддавайтесь панике! Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – и в результате мы станем великими».

В последующем посте глава Белого дома сообщил, что страны всего мира сейчас ведут переговоры с Вашингтоном, стремясь смягчить или отменить недавно введенные торговые пошлины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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