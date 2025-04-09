Трамп призвал закупаться акциями на фоне падения котировок
Президент США Дональд Трамп призвал биржевых игроков скупать акции на фоне их падения, вызванного введением торговых пошлин. Соответствующее заявление он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Сейчас самое подходящее время для покупки! DJT», – написал Трамп.
После этого сообщения, как передает телеканал CNBC, акции Trump Media & Technology Group, биржевой тикер которой совпадает с инициалами Трампа (DJT), начали демонстрировать рост.
7 апреля Трамп призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. В своем обращении, сделанном перед открытием торгов, он подчеркнул: «Не поддавайтесь панике! Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – и в результате мы станем великими».
В последующем посте глава Белого дома сообщил, что страны всего мира сейчас ведут переговоры с Вашингтоном, стремясь смягчить или отменить недавно введенные торговые пошлины.