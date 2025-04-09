Трамп призвал закупаться акциями на фоне падения котировок

7 апреля Трамп призвал американцев сохранять спокойствие на фоне падения фондового рынка. В своем обращении, сделанном перед открытием торгов, он подчеркнул: «Не поддавайтесь панике! Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Будьте сильными, смелыми и терпеливыми – и в результате мы станем великими».