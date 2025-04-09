The Independent: американцы закупают товары первой необходимости из-за пошлин
Жители США начали масштабно закупаться товарами первой необходимости в связи с введением пошлин главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает интернет-издание The Independent.
Согласно опросам издания, американцы считают, что скоро цены на продукты вырастут из-за пошлин, введенных Трампом в отношении 185 стран мира. В связи с этим жители США покупают все в двойном количестве, а также товары более дешевых брендов и продукцию с длительным сроком годности.
«Надвигается рецессия, и я готовлюсь к худшему», – сказал один из американцев, опрошенных изданием.
Основатель логистической компании GCG Маниш Капур пояснил, что введенные Трампом пошлины вызывают опасения по поводу пустых полок магазинов. Подобная ситуация возникала в США во время пандемии в 2020 г., когда сбои в цепочках поставок привели к дефициту продуктов и инфляции.
2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Последствием такого решения может стать рецессия мировой экономики уже в этом году, прогнозировали эксперты.