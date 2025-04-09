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The Independent: американцы закупают товары первой необходимости из-за пошлин

Ведомости

Жители США начали масштабно закупаться товарами первой необходимости в связи с введением пошлин главой государства Дональдом Трампом. Об этом сообщает интернет-издание The Independent.

Согласно опросам издания, американцы считают, что скоро цены на продукты вырастут из-за пошлин, введенных Трампом в отношении 185 стран мира. В связи с этим жители США покупают все в двойном количестве, а также товары более дешевых брендов и продукцию с длительным сроком годности.

«Надвигается рецессия, и я готовлюсь к худшему», – сказал один из американцев, опрошенных изданием.

Основатель логистической компании GCG Маниш Капур пояснил, что введенные Трампом пошлины вызывают опасения по поводу пустых полок магазинов. Подобная ситуация возникала в США во время пандемии в 2020 г., когда сбои в цепочках поставок привели к дефициту продуктов и инфляции.

2 апреля Трамп объявил о введении масштабных пошлин в отношении 185 стран. Речь идет о базовых тарифах и так называемых зеркальных пошлинах против государств, которые, по мнению американского главы, наиболее несправедливо ведут торговлю с Вашингтоном. Последствием такого решения может стать рецессия мировой экономики уже в этом году, прогнозировали эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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