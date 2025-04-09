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Китай повышает тарифы на американские товары до 84%

Решение принято в ответ на пошлины США
Ведомости

Пекин повышает пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84% с 10 апреля, говорится в опубликованном «Синьхуа» заявлении тарифной комиссии Госсовета страны.

«Тарифная комиссия Госсовета опубликовала объявление о корректировке дополнительной тарифной ставки и <...> о введении дополнительных тарифов на импорт из США <...> с 34 до 84%», – сказано в заявлении.

Новые тарифы вступят в силу в 12:01 10 апреля 2025 г.

«Китай призывает США немедленно исправить свою неправильную практику, отменить все односторонние тарифные меры против Китая и надлежащим образом разрешить разногласия с Китаем посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения», – говорится в заявлении.

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила информацию в СМИ о введении американской стороной 104%-ных пошлин на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на тарифы США в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки. По его мнению, это произойдет.

2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на товары из 185 государств, в отношении Китая тариф составил 34%. 4 апреля Пекин объявил о введении с 10 апреля зеркальных пошлин в 34% на весь импорт из США. КНР также ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт ряда редкоземельных металлов в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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