Китай повышает тарифы на американские товары до 84%

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила информацию в СМИ о введении американской стороной 104%-ных пошлин на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на тарифы США в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки. По его мнению, это произойдет.