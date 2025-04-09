Китай повышает тарифы на американские товары до 84%Решение принято в ответ на пошлины США
Пекин повышает пошлины в отношении товаров из США с 34 до 84% с 10 апреля, говорится в опубликованном «Синьхуа» заявлении тарифной комиссии Госсовета страны.
«Тарифная комиссия Госсовета опубликовала объявление о корректировке дополнительной тарифной ставки и <...> о введении дополнительных тарифов на импорт из США <...> с 34 до 84%», – сказано в заявлении.
Новые тарифы вступят в силу в 12:01 10 апреля 2025 г.
«Китай призывает США немедленно исправить свою неправильную практику, отменить все односторонние тарифные меры против Китая и надлежащим образом разрешить разногласия с Китаем посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения», – говорится в заявлении.
8 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила информацию в СМИ о введении американской стороной 104%-ных пошлин на товары из Китая, так как КНР не отменила ответные меры на тарифы США в 34%. По словам Трампа, дополнительные американские тарифы будут действовать до тех пор, пока Китай не пойдет на заключение сделки. По его мнению, это произойдет.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на товары из 185 государств, в отношении Китая тариф составил 34%. 4 апреля Пекин объявил о введении с 10 апреля зеркальных пошлин в 34% на весь импорт из США. КНР также ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт ряда редкоземельных металлов в США.