Цена на нефть Brent упала до минимума с 2021 года

Цена на нефть Brent упала до минимума с 2021 годаКотировки снижаются на фоне протекционистской политики США и заявлений ОПЕК+ о наращивании добычи
Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent 4 апреля впервые с августа 2021 г. опустилась ниже отметки в $65, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. На 18:00 мск июньские фьючерсы торговались по $64,1/барр. Стоимость снизилась почти на 9% к закрытию торгов предыдущего дня.
За две последние торговые сессии стоимость Brent упала почти на $11, или на 14%.
В последний раз ниже отметки $65/барр. нефть этой марки опускалась в конце августа 2021 г., а до уровня $64,1/барр. – в конце марта того же года.
Основная причина текущего снижения – риски замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении пошлин на импорт широкого круга товаров. Базовая минимальная ставка пошлины составит 10%. При этом для большинства стран, поставляющих товары в США, будут установлены повышенные ставки, размер которых зависит от показателей торгового баланса США с каждой страной. Самые высокие ставки установлены на импорт из Камбоджи и Вьетнама – 49% и 46% соответственно. Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%, а для ЕС – 20%. Всего в списке 184 страны. В то же время в нем нет России, так как, по мнению администрации Трампа, действующие санкции «исключают какую-либо значимую торговлю» между США и РФ.
Замедление мировой экономики в результате «тарифных войн» может снизить спрос на нефть, поясняет аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Падение цены ускорилось после появления днем 4 апреля информации о том, что Китай вводит ответные торговые пошлины в размере 34%, обращает внимание эксперт.
Другим фактором ускорения отрицательной динамики нефтяных котировок стало решение стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти в мае, говорят эксперты.
3 апреля восемь стран – участниц соглашения ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились об ускорении планового увеличения добычи нефти. В мае добыча этих стран, согласно договоренностям, должна вырасти на 411 000 барр./сутки к уровню апреля. Это на 279 000 барр. больше, чем предполагалось ранее.
Другие факторы, которые давят на стоимость Brent, – высокие запасы нефти в хранилищах США и негативные прогнозы по росту спроса на нефть в Китае, добавляет партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.
В текущих рыночных условиях цена на нефть может держаться ниже уровня $70/барр., но вряд ли закрепится ниже отметки $65/барр., считает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Он поясняет, что Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшим в мире производителем нефти, при цене ниже $65/барр. начнут сворачивать буровую активность и снижать нефтедобычу. С ним согласен инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он добавляет, что при текущей цене бюджеты практически всех стран ОПЕК+ становятся дефицитными.
По мнению Дудченко, текущий провал котировок будет непродолжительным и вскоре цена барреля вернется к отметке в $70. При этом в среднем в 2025 г. цена Brent, по прогнозу эксперта, составит $74–75/барр. По оценке Касаткина, средняя цена на нефть по итогам года составит $70–75/барр. Прогноз «БКС мир инвестиций» – $70/барр. в среднем по году.
Суверов допускает, что на фоне снижения стоимости нефти страны ОПЕК+ пересмотрят свое решение о наращивании добычи. Касаткин считает, что картель займет выжидательную позицию. Но Бахтин полагает, что ОПЕК+ вмешается в ситуацию и ограничит предложение на рынке, только если цена упадет ниже $60/барр.
Российская нефть Urals торгуется с дисконтом к нефти Brent. После начала военной спецоперации на Украине и ужесточения антироссийских санкций размер скидки увеличился.
В январе, по данным Минэкономразвития России, средняя цена барреля Urals составляла $67,66, в феврале – $61,69, в марте – $58,99. Средняя стоимость Brent, по данным Всемирного банка, в январе находилась на уровне $79,21/барр., в феврале – $75,16/барр., в марте – $72,57/барр.
Согласно подготовленному Минэкономразвития прогнозу социально-экономического развития России на 2025–2027 гг., цена нефти Urals в этом году составит в среднем $69,7/барр. Этот ценовой уровень был заложен в федеральном бюджете России на 2025 г.
По оценке Суверова, сейчас дисконт в цене Urals к стоимости Brent составляет $12–15/барр., то есть Urals продается по $49–52/барр. Похожую оценку приводит Дудченко – $50–52/барр. Бахтин считает, что в ближайшее время дисконт может снизиться до $8–9/барр.
При текущей ситуации на рынке существуют высокие риски, что нефтегазовые доходы (НГД) бюджета не дотянут до плановых показателей, считает Дудченко. Это особенно опасно, по его мнению, учитывая дисконты на российские сорта нефти, текущий курс доллара, а также то, что именно Китай – крупнейший покупатель российской нефти – стал главной мишенью протекционистской политики США.
Обычно кризисные явления в мировой экономике, которые ведут к падению цен на нефть, отрицательно сказываются на поступлениях экспортной выручки в федеральный бюджет, соглашается директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Но сейчас доля нефтегазовых доходов в структуре бюджета находится на историческом минимуме, отмечает он. Поэтому влияние снижения нефтяных котировок на наполнение казны, по его мнению, будет менее значимым, чем в предыдущие годы.
Снижение цен на российскую нефть на $10/барр. в среднем за год увеличивает годовой дефицит бюджета примерно на 0,8% ВВП, подсчитал главный экономист ВТБ Родион Латыпов. По его мнению, временное снижение котировок не является существенной проблемой, так как в РФ работает бюджетное правило – выпадающие нефтегазовые доходы компенсируются из ликвидных средств ФНБ. Но устойчивое снижение цен на российскую нефть до $50/барр. поставит вопрос о снижении «планки отсечения» в бюджетном правиле с текущих $60/барр., добавляет Латыпов.
За I квартал НГД бюджета составили чуть более 2,6 трлн руб., или 27% от всех поступлений. В дальнейшем их объем будет ежегодно сокращаться, а доля ненефтегазовых доходов – расти. Дополнительные НГД в марте составили 21,3 млрд руб. – в 15 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года и в четыре раза меньше, чем в феврале 2025 г. В апреле Минфин ожидает поступления в казну 29,7 млрд руб. дополнительных НГД. Ранее автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев прогнозировал, что по итогам года доходы от нефтегазовой сферы могут оказаться на 1,5–1,9 трлн руб. меньше запланированных и составить менее 23% всех поступлений в госбюджет.