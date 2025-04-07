Цена на нефть Brent упала до минимума с 2021 года

Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении пошлин на импорт широкого круга товаров. Базовая минимальная ставка пошлины составит 10%. При этом для большинства стран, поставляющих товары в США, будут установлены повышенные ставки, размер которых зависит от показателей торгового баланса США с каждой страной. Самые высокие ставки установлены на импорт из Камбоджи и Вьетнама – 49% и 46% соответственно. Для главного торгового оппонента США – Китая – ставка составит 34%, а для ЕС – 20%. Всего в списке 184 страны. В то же время в нем нет России, так как, по мнению администрации Трампа, действующие санкции «исключают какую-либо значимую торговлю» между США и РФ.