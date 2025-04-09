Индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов впервые с декабря
Впервые с 20 декабря прошлого года индекс Мосбиржи(IMOEX) опустился ниже 2600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.
По данным торгов на 14:11 мск индекс упал на 5,36% и на минимуме составил 2599,1 пункта. По состоянию на 15:30 мск он снова укрепил свои позиции, поднявшись до 2625,46 пункта.
Наибольшее падение в составе индекса Мосбиржи показали бумаги «Эн+ Груп» (-9,67%), «Новатэка» (-6,18%), ПИКа (-6,08%), АФК «Система» (-5,91%) и Совкомбанка (-5,05%). Только акции «Полюса» (+1,31%) и МТС (+0,99%) продолжают расти.
Темп падения рынка ускорился 9 апреля на фоне сообщений Китая о намерении поднять пошлины на товары из США на 50% в ответ на введенные американским президентом Дональдом Трампом тарифы. Теперь суммарный сбор в отношении американского импорта в Китай достигает 84%.
4 апреля индекс Мосбиржи впервые с 10 января опустился ниже 2800 пунктов. Как утверждали аналитики, весь рост индекса за последний месяц, который наблюдался на фоне надежд на урегулирование кризиса вокруг Украины, сошел на нет.