Индекс Мосбиржи впервые с 10 января опустился ниже 2800 пунктовАналитики сообщают о потере двухмесячного роста
Индекс Мосбиржи впервые с 10 января опустился ниже 2800 пунктов. На 15:09 мск он составил 2790 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 16:46 мск он скорректировался до 2808 пунктов. Аналитики утверждают, что весь рост индекса за последний месяц, который наблюдался на фоне надежд на урегулирование кризиса вокруг Украины, сошел на нет.
Среди лидеров падения – «Аэрофлот» (-6,45%), «Русал» (-5,1%), En+ Group (-5,1%), «Совкомфлот» (-5,06%) и ММК (-4,8%). В плюсе торгуются акции «Полюса» (+1,3%). По мнению аналитиков «Альфа-инвестиций», давление на рынок оказывает резкое падение цен на нефть: Brent впервые с 2021 г. опустилась ниже $65 за баррель. Обвал произошел после заявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из большинства стран. В результате на российском рынке практически нет акций, демонстрирующих рост.
Аналитики «БКС мир инвестиций» отмечают, что весь прирост индекса Мосбиржи за последний месяц был нивелирован. Российский рынок остается чувствительным к геополитическим факторам: любые заявления, касающиеся урегулирования конфликта вокруг Украины, могут привести к резким колебаниям.
В «Велес капитале» прогнозируют дальнейшее снижение индекса Мосбиржи до 2700 пунктов на следующей неделе. При этом возможные переговоры лидеров США и России могут придать рынку оптимизма, но инвесторы будут внимательно анализировать перспективы реальных договоренностей. Дополнительное влияние окажут мартовские данные по инфляции, которые позволят спрогнозировать дальнейшие шаги Банка России.
Накануне индекс впервые с 5 февраля опустился ниже 2900 пунктов. По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», индекс снижался за счет сохранения геополитической неопределенности вокруг украинского кризиса, ускорения недельной инфляции и пошлин президента США. А 1 апреля по окончании основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 7 января. В ходе торгов накануне индекс уже касался двухмесячного минимума, но смог закрепиться выше, продолжив слабый рост в ходе допсессии.
На индекс могло повлиять заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, рассказывали эксперты. Дипломат сказал, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить «первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими», какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте.