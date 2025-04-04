Индекс Мосбиржи впервые с 10 января опустился ниже 2800 пунктов

На индекс могло повлиять заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, рассказывали эксперты. Дипломат сказал, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить «первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими», какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте.