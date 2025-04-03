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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с февраля

Аналитики указали на геополитику как главный фактор
Ведомости

Индекс Мосбиржи впервые с 5 февраля опустился ниже 2900 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 17:26 мск показатель составил 2878 пунктов, потеряв более 1,6%. Аналитики вновь указывают геополитику как главный негативный фактор.

Лидерами торгов в основной сессии стали бумаги «Позитива» (+2,22%), «Юнипро» (+1,82%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,27%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (–5,19%), «Ростелекома» (–4,91%), НЛМК (–4,62%), «Северстали» (–4,06%) и «Яндекса» (–3,83%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», индекс снижается за счет сохранения геополитической неопределенности вокруг украинского кризиса, ускорения недельной инфляции и пошлин президента США Дональда Трампа.

1 апреля по окончании основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 7 января. В ходе торгов накануне индекс уже касался двухмесячного минимума, но смог закрепиться выше, продолжив слабый рост в ходе допсессии.

На индекс могло повлиять заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, рассказывали эксперты. Дипломат сказал, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить «первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими», какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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