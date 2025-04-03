Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с февраля

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с февраляАналитики указали на геополитику как главный фактор
Индекс Мосбиржи впервые с 5 февраля опустился ниже 2900 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. На 17:26 мск показатель составил 2878 пунктов, потеряв более 1,6%. Аналитики вновь указывают геополитику как главный негативный фактор.
Лидерами торгов в основной сессии стали бумаги «Позитива» (+2,22%), «Юнипро» (+1,82%) и привилегированные акции «Татнефти» (+0,27%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (–5,19%), «Ростелекома» (–4,91%), НЛМК (–4,62%), «Северстали» (–4,06%) и «Яндекса» (–3,83%). По данным аналитиков «БКС мир инвестиций», индекс снижается за счет сохранения геополитической неопределенности вокруг украинского кризиса, ускорения недельной инфляции и пошлин президента США Дональда Трампа.
1 апреля по окончании основной торговой сессии индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 7 января. В ходе торгов накануне индекс уже касался двухмесячного минимума, но смог закрепиться выше, продолжив слабый рост в ходе допсессии.
На индекс могло повлиять заявление замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, рассказывали эксперты. Дипломат сказал, что Россия хочет при урегулировании на Украине разрешить «первопричины, которые привели к кризису, и потому не может принять предложения со стороны США такими», какие они есть, без учета своих интересов. Это усилило неопределенность с перспективами достижения хотя бы перемирия в украинском конфликте.